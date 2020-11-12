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سياسة|الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يُثير السخرية في أول ظهور له (فيديو)

وصل كريستوفر ميلر إلى البنتاغون بعد وقت قصير من إعلان الرئيس ترمب أن ميلر سيتولى منصب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة
وصل كريستوفر ميلر إلى البنتاغون بعد وقت قصير من إعلان الرئيس ترمب أن ميلر سيتولى منصب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة
12/11/2020

وظهر وزير الدفاع الأمريكي "كريستوفر ميلر" وهو على مدخل البنتاغون، حيث كاد أن يفقد توازنه بسبب تعثر قدميه أثناء صعوده الدرج، ثم أزال الكمامة من على وجهه بمجرد دخوله إلى المبنى في مشهد استهجنه الكثيرون.

يُذكر أن ميلر عينه الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترمب بعد تغريدة أعلن فيها عن إعفاء الوزير السابق مارك إسبر من منصبه.

وكتب ترمب على تويتر "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميلر، المدير الذي يحظى باحترام كبير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب (والذي أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالوكالة على الفور. كريس سيقوم بعمل رائع! تم إنهاء خدمات مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

واعتبر مغردون أن مشهد تعثر ميلر على الدرج، ثم نزعه الكمامة بداية غير مبشرة في أول يوم له وزيرا للدفاع بالوكالة. 

ويأتي وزير دفاع الرئيس ترمب الجديد إلى المنصب بخبرة عميقة في العمليات الخاصة، بما في ذلك مطاردة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لكنه لم يخدم قط في مناصب عليا بالبنتاغون، وأصبح في الآونة الأخيرة  مديرًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وأعلن ترمب عن صعود كريستوفر ميلر السريع إلى منصب القائم بأعمال رئيس البنتاغون يوم الاثنين عندما أقال وزير الدفاع مارك إسبر الذي لم يعد مفضلا لدى ترمب عقب اختلافه معه بشأن تهديده في يونيو/حزيران الماضي باستخدام القوات العسكرية لتهدئة الاضطرابات في شوارع أمريكا. 

ورغم استمرار انتشار الشائعات حول رحيل إسبر منذ عدة أشهر، إلا أن ترمب أحجم عن إقالته خوفًا من أن يضر ذلك بفرص إعادة انتخابه، وفقًا لعدد من المسؤولين المطلعين على تفكير الرئيس، الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المشكلة.

ولكن لم يعد هناك ما يمنع الرئيس من إقالة إسبر، على ما يبدو بعد خسارته الأسبوع الماضي ورفضه التنازل، وذلك على الرغم من المخاوف من أن إقصاء وزير الدفاع خلال فترة الانتقالية ربما يضر بالأمن القومي. 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + واشنطن بوست
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