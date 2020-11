وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يُثير السخرية في أول ظهور له (فيديو)

وظهر وزير الدفاع الأمريكي "كريستوفر ميلر" وهو على مدخل البنتاغون، حيث كاد أن يفقد توازنه بسبب تعثر قدميه أثناء صعوده الدرج، ثم أزال الكمامة من على وجهه بمجرد دخوله إلى المبنى في مشهد استهجنه الكثيرون.

يُذكر أن ميلر عينه الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترمب بعد تغريدة أعلن فيها عن إعفاء الوزير السابق مارك إسبر من منصبه.

New acting Secretary of Defense arrives at the Pentagon pic.twitter.com/oRcEJINaPL — Mary Walsh (@CBSWalsh) November 9, 2020

وكتب ترمب على تويتر "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميلر، المدير الذي يحظى باحترام كبير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب (والذي أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالوكالة على الفور. كريس سيقوم بعمل رائع! تم إنهاء خدمات مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

واعتبر مغردون أن مشهد تعثر ميلر على الدرج، ثم نزعه الكمامة بداية غير مبشرة في أول يوم له وزيرا للدفاع بالوكالة.

Heading into the building, he checked his fly, tripped, and TOOK OFF his mask. https://t.co/Ah5xKPMagS — Heather Mallick (@HeatherMallick) November 10, 2020

ويأتي وزير دفاع الرئيس ترمب الجديد إلى المنصب بخبرة عميقة في العمليات الخاصة، بما في ذلك مطاردة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لكنه لم يخدم قط في مناصب عليا بالبنتاغون، وأصبح في الآونة الأخيرة مديرًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وأعلن ترمب عن صعود كريستوفر ميلر السريع إلى منصب القائم بأعمال رئيس البنتاغون يوم الاثنين عندما أقال وزير الدفاع مارك إسبر الذي لم يعد مفضلا لدى ترمب عقب اختلافه معه بشأن تهديده في يونيو/حزيران الماضي باستخدام القوات العسكرية لتهدئة الاضطرابات في شوارع أمريكا.

Way to inspire confidence in his ability to protect America… https://t.co/F7Ez0qYQGV — Melissa Jo Peltier (@MelissaJPeltier) November 10, 2020

ورغم استمرار انتشار الشائعات حول رحيل إسبر منذ عدة أشهر، إلا أن ترمب أحجم عن إقالته خوفًا من أن يضر ذلك بفرص إعادة انتخابه، وفقًا لعدد من المسؤولين المطلعين على تفكير الرئيس، الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المشكلة.

ولكن لم يعد هناك ما يمنع الرئيس من إقالة إسبر، على ما يبدو بعد خسارته الأسبوع الماضي ورفضه التنازل، وذلك على الرغم من المخاوف من أن إقصاء وزير الدفاع خلال فترة الانتقالية ربما يضر بالأمن القومي.

Oh this guy will be right at home in the trump administration https://t.co/hIGa1N5PPV — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) November 9, 2020

My Aunt Mary is going viral with this video of the new Secretary of Defense tripping and then taking off his mask as he arrives at his new temp gig. https://t.co/c3NBOrK324 — Katie Walsh (@katiewalshstx) November 9, 2020

New acting SECDEF stumbles on Pentagon stairs and removes his mask as he enters building. Another official is also not wearing mask. https://t.co/0mh5T7ebNy — Hans Kristensen (@nukestrat) November 10, 2020