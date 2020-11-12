"لسنا مستعمرة".. رئيس المكسيك يتمسك بموقفه تجاه فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

ويرفض لوبيز أوبرادور تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات. وقال الأربعاء إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لاتخاذ مثل هذه الخطوة وإن بلاده "ليست مستعمرة".

وأضاف الرئيس المكسيكي، الذي أصبح ضمن عدد قليل من زعماء الدول الكبرى الذين اتخذوا هذا الموقف، أنه لا ينحاز لأحد في الانتخابات الأمريكية وسوف ينتظر لحين النظر في الطعون القانونية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانتخابات.

وكان الرئيس المكسيكي قد اتهم منافسيه بالتزوير في سباقي الانتخابات الرئاسية التي هزم فيهما عامي 2006 و2012.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي "لا يمكننا إصدار أي شكل من أشكال الاعتراف بحكومة لم تتشكل بعد بصورة قانونية وشرعية. هذا ليس من شأننا. هذا تدخل".

ويرفض ترمب نتيجة الانتخابات، وأطلق مزاعم حول فوزه وقدم طعونا قانونية حول عمليات تزوير لم يوفر حتى الآن أدلة على صحتها.

وكانت أبرز تحركات ترمب الرئاسية إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الإثنين، وقد أعلنها على تويتر.

ولا أثر قانونيا لرفض ترمب الإقرار بفوز بايدن، لكن "إدارة الخدمات العامة" التي تتولى الأنشطة الإدارية في واشنطن رفضت توقيع وثائق الانتقال مما عطل حصول الرئيس المنتخب على تمويلات وتقارير مخابراتية.

وتنعقد مراسم تنصيب بايدن رئيسا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

يرفض ترمب نتيجة الانتخابات وأطلق مزاعم حول فوزه وقدم طعونا قانونية حول عمليات تزوير لم تثبت صحتها

طعون جديدة

ومضت حملة ترمب، الأربعاء، قدما في استراتيجية التقاضي الطويلة المدى التي تتبعها في محاولة لقلب فوز جو بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، فرفعت دعوى قضائية في ميشيغن.

وتوجه فريق المرشح الجمهوري إلى محكمة اتحادية لمحاولة منع ولاية ميشيغن من التصديق على نتائج الانتخابات. ويتخلف ترمب بنحو 148 ألف صوت أو 2.6 نقطة مئوية في إحصاء غير رسمي لمجمل أصوات ميشيغن، وهي ولاية حاسمة بمنطقة الغرب الأوسط كان قد فاز بها في 2016 لكنه خسرها لصالح بايدن وفق وسائل الإعلام.

وقال جيك رولو، المسؤول بولاية ميشيغن، في بيان إن حملة ترمب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض الثقة العامة في انتخابات الولاية.

وأضاف "إنها (الدعاوى) لا تغير الحقيقة: انتخابات ميشيغن أجريت بنزاهة وأمان وشفافية والنتائج انعكاس واضح لإرادة الشعب".

ورفض القضاة عدة دعاوى رفعها ترمب، ويقول خبراء القانون إنه ليست هناك فرصة تذكر لتغيير النتيجة من خلال التقاضي.