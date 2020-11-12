قد تضم سفنا بمعدات نووية.. روسيا تخطط لإنشاء قاعدة بحرية في السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن روسيا أعلنت استكمال تعاونها مع السودان بإنشاء مركز لوجستي لقواتها البحرية على البحر الأحمر وإهداء السودان سفينة حربية لأغراض التدريب.

وقالت الوكالة الرسمية، إن رئيس الوزراء الروسي، وقّع مرسوما حكوميا لإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية في السودان ويحمل قرار حكومة الاتحاد الروسي بالرقم 1790 في 6-11-2020.

وأشارت إلى أن رويترز نشرت تقريرا قالت فيه إن روسيا تخطط لإنشاء مركز لوجستي لقواتها البحرية في السودان يستوعب حوالى 300 جندي وموظف، وفقًا للمسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية.

ووفقا للاتفاق فأن المركز المقترح لن يتسع لأكثر من أربع سفن في آن معا بما في ذلك تلك ذات المعدات النووية.

روسيا تعلن استكمال تعاونها مع السودان بانشاء مركز لوجستي لقواتها البحرية على البحر الأحمر واهداء السودان سفينة حربية لاغراض التدريب https://t.co/FIfKfo904D#سونا #السودان pic.twitter.com/8bcQrQs9g0 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 11, 2020

توقيع الرئيس بوتين

وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بتقديم المقترح إلى الرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليه.

وأوضحت أن وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية وافقت على مسودة الاتفاقية بين موسكو والخرطوم، لافتة أنه تم أيضا الاتفاق مبدئيا مع الجانب السوداني.

وجاء في المسودة أن القاعدة الروسية في السودان "ستلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة" وأنها "لن تستخدم في أغراض دفاعية ضد الدول الأخرى"، حسب المصدر ذاته.

وأضافت المسودة أنه يمكن استخدام القاعدة في الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد طاقم السفن الروسية.

وفي السياق، ذكرت المسودة إلى أنه يحق للجانب السوداني "استخدام منطقة الإرساء بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي".

كما نصت على إمكانية بقاء أربع سفن حربية كحد أقصى في القاعدة البحرية، بما في ذلك "السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي بشرط مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية".

يشار أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وخلال زيارة قام بها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى موسكو، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تقديم روسيا المساعدة في تحديث القوات المسلحة السودانية.

وقالت الخرطوم، حينئذ، إنها مهتمة بمناقشة مسألة استخدام قواعد البحر الأحمر مع موسكو.