عبر البريد.. مسجدان في ألمانيا يتلقيان رسائل معادية للإسلام

وتضمنت الرسائل، الموجهة لكل من مسجد الشهداء في العاصمة برلين ومسجد فاتح في مقاطعة بادن فورتمبيرغ (جنوب غرب) عبارات معادية للإسلام، بحسب مراسل الأناضول.

وقال رئيس جمعية مسجد الشهداء في برلين، يعقوب آيار، للأناضول، إنه تم إرسال 6 رسائل مشابهة إلى مساجدهم، خلال العام الجاري، ولم يتم العثور على الجناة.

وأشار آيار إلى أنهم أبلغوا السلطات المحلية وكذلك الشرطة الألمانية، معربا عن أسفه الشديد لمحتوى الرسالة، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بأعمال لصالح الناس.

رسائل معادية للإسلام أُرسلت عبر البريد-الأناضول

رسالة في صندوق البريد

و قال مسؤول مسجد فاتح، زكريا شاهين، إنه أبلغ الشرطة فور عثوره على الرسالة في صندوق البريد وسلمها للشرطة وطالب بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن.

ويوم الثلاثاء، تلقى مسجد يقع غربي ألمانيا، رسائل تتضمن تهديدات عنصرية ومعادية للإسلام، للمرة الثالثة خلال العام، بحسب إدارة المسجد.

ووصلت الرسائل، إلى مسجد (مرادية) التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة دويسبورغ، وتضمنت شتائم للأتراك والمسلمين.