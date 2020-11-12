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سياسة|مصر

"شكرا لطاقتكم السلبية".. رسالة من فتاة مصرية بعد منعها من الدراسة بسبب النقاب

الطبيبة المصرية ميسم مجدي
الطبيبة المصرية ميسم مجدي
12/11/2020

وكتبت الطبيبة ميسم مجدي، 34 عاما، والتي تعمل بمجال التدريب على الترجمة الطبية، في منشور لها على فيسبوك "أنا حابة (أحب) أهدي الصورة دي للجامعة الأمريكية في القاهرة اللي منعتني أدخل آخذ دبلومة من سنة بسبب النقاب"!

وأضافت "وأقولهم أنا وقفت على ستيدج (مسرح) منصة عالمية وعرضت فكرتي و"محصلش حاجة" وقدرت أوصل فكرتي زي أي رجل أو بنت مش محجبة أو محجبة"!

وأرفقت ميسم مجدي منشورها بصورة أثناء كلمة ألقتها على منصة  تيدكس (TEDX) موضحة أنها تود توجيه هذه الصورة أيضا إلى كل الأماكن التي رفضت دخولها كمتحدثة، مثل ساقية الصاوي، ولكل بنت منتقبة مُنعت من دخول مثل هذه الأماكن، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلق بداخلهم إيجابيات كثيرة.

ولاقت رسالة ميسم انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركها أكثر من 18 ألف شخص على فيسبوك حتى الآن، وأكدوا على دعمهم الكامل لها، ورفضهم للعنصرية التي تمارسها هذه الأماكن  وغيرها ضد المنتقبات، على حد وصفهم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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