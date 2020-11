شرطة هولندا تجري تحقيقا بعد إطلاق نار على مقر السفارة السعودية

وذكرت الشرطة أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، ولم تقدم المتحدثة باسم الشرطة مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت الشرطة أن عدة رصاصات أطلقت صباح الخميس على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع إصابات.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "قبل الساعة السادسة تلقينا رسالة تتحدث عن إطلاق رصاصة على مبنى في لاهاي.. لم تقع إصابات".

At least 20 shots fired at Saudi embassy in The Hague, no-one hurt https://t.co/cIg9wHNfXV

