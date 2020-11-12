البث الحي
سياسة

رئيس سابق للاستخبارات الأمريكية قِلق مما قد يفعله "ترمب الغاضب"

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب-11 نوفمبر
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب-11 نوفمبر
12/11/2020

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عنه القول "لا أعتقد أن بإمكانه التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي يوم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني، ولكنني قلق للغاية حيال ما يمكنه فعله حتى ذلك التاريخ".
وقال "أنا قلق الآن مما يمكن أن يفعله هذا الرئيس الغاضب وإمكانية  تهوره" مضيفا "ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته".
وتابع "لأنه يقوم بمثل هذه الأعمال، ووضع هؤلاء الأشخاص في مراتب عالية بوزارة الدفاع، أشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة، ما يبعث بإشارة مقلقة حقا إلى قواتنا والجيش بالإضافة إلى الأمم حول العالم". 
وأقال ترمب هذا الأسبوع وزير الدفاع مارك إسبر، وعين كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع.  

جون برينان- الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية

      

إقالة مارك إسبر

ويوم الإثنين أقال ترمب وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.
ودب الخلاف بين إسبر وترمب بسبب عدد من القضايا وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص لإعلان إسبر معارضته لتهديد ترمب باستخدام قوات الجيش لقمع الاحتجاجات الأخيرة في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وعبر ديمقراطيون عن قلقهم من التحرك وقالوا إن خطوة ترمب بعثت برسالة خطيرة لخصوم أمريكا وبددت الآمال في انتقال منظم للسلطة بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصبه.

وزير الدفاع الأمريكي المٌقال ودونالد ترمب-أرشيفية رويترز

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب "الإقالة المفاجئة للوزير إسبر دليل مقلق على أن الرئيس ترمب عازم على استغلال أيامه الأخيرة في المنصب لنشر الفوضى في ديمقراطيتنا الأمريكية وحول العالم".
وأدان النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي يقود لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قرار ترمب ووصفه بأنه "طفولي" و"طائش".
ونقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين، لم تذكر هوياتهم، أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز اتصل بإسبر قبل دقائق من الإعلان لتنبيهه إلى أن ترمب سيقيله عبر تويتر.
وذكرت مصادر أن إسبر كان يستعد منذ فترة طويلة لاحتمال الاستقالة أو الإقالة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، لاسيما إذا فاز ترمب بولاية ثانية.

 

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

ترمب طلب خيارات لمهاجمة إيران الأسبوع الماضي لكنه تراجع

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

(رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي