بعد 28 عاماً.. رفع الأذان في مدينة شوشة بإقليم كاراباخ (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صعود جندي أذري مئذنةَ جامع "يوكاري غوفهير آغا" التاريخي في المدينة، ورفع الأذان.

وكانت أرمينيا قد سيطرت على مدينة شوشة في 8 مايو/أيار 1992، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية بفضل موقعها الجغرافي في المنطقة، إضافة إلى كونها رمزًا للتاريخ والثقافة الأذرية.

والأحد، أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، سيطرة جيش بلاده على مدينة شوشة.

وقال علييف في خطاب للشعب، إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منعه 28 عاما".

بعد 28 عاماً.. #الأذان يصدح في "#شوشة" الأذربيجانية

جندي أذربيجاني صعد إلى مئذنة جامع يوكاري غوفهير آغا التاريخي في المدينة ورفع الأذان

https://t.co/T6BVI93iDs pic.twitter.com/mosgMxMMy0 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2020

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في كاراباخ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

بينما أعلن الرئيس الأذري أنّ الاتفاق بمثابة نصر لبلاده وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني على قبول الاتفاق مكرهًا.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة على 3 محافظات، خلال فترة زمنية محددة وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بدوره علق باشينيان على الاتفاق بقوله "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع عليه" و"القرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".