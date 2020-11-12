برلمانية فرنسية تدعو لمنع متاجر إلكترونية من بيع الحجاب للفتيات

ونشرت أرور بيرغ تغريدة عبر حسابها في تويتر حذّرت من بعض المتاجر الإلكترونية، التي تبيع الحجاب للفتيات الصغيرات، وقالت "إن ذلك يحد من حريتهن"، مضيفة أنها ستتقدم للبرلمان باقتراح لمنعها.

وأكدت بيرغ أن هذه المتاجر لا يجب أن تكون موجودة، وتابعت "إن تحرر الأطفال وتعلم حريتهم وسلامة أجسادهم لا يمر عبر حجاب الفتيات".

Ces boutiques ne devraient pas exister parce que nos filles ne devraient pas être voilées !

L'émancipation des enfants, l'apprentissage de leur liberté, de l'intégrité de leurs corps ne passent pas par le voilement des fillettes. Avec @moreaujb23, nous proposerons de l'interdire pic.twitter.com/0IiQTQGVBx — Aurore Bergé (@auroreberge) November 12, 2020

وتتقلد أرور بيرغ عضوية الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ العام 2017، حينما التحقت بالحركة السياسية "الجمهورية إلى الأمام"، التي أنشأها ماكرون قبل خوضه الانتخابات الرئاسية.

وأثارت دعوة بيرغ انتقاد بعض المغردين الذين أكدوا أن الأسر المسلمة المقيمة في فرنسا من حقها أن تربي بناتهن على القيم الإسلامية.

Elle sait tjrs pas que c’est le clown du monde politique elle ? Retourne tapiner pour un ministère que t’auras jamais https://t.co/bZrebZeafw — Ayoub (@YoubaViandeCrue) November 12, 2020

Mais du coup les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuses ou ils doivent obligatoirement les éduquer selon le prisme libéralo-progressiste-athée ? https://t.co/NpVkqChKGc — Qays Al-Hanbali (@HanbaliQays) November 12, 2020

وتعارض فرنسا مظاهر الحجاب في المؤسسات الحكومية وأماكن العمل باعتبارها رموزًا دينية بدعاوى حماية علمانية الدولة.

Certes nos filles ne devraient pas être voilée, mais rien n'interdit dans la loi aux filles de l'être (sauf à l'école) donc pourquoi interdire ces sites ? Si les parents veulent voiler leurs filles ils commanderont des hijab sur des sites étrangers https://t.co/nKQMuc1VaN — 🇪🇺 Paul HERVE-MALEY 🇪🇺 (@HerveMaleyPaul) November 12, 2020

Par solidarité envers nos amis bretons, je choisis crêpe légère: réponse B, c est mon dernier mot… https://t.co/Hw3e6iqnRq — Robin des Champs (@RobindesChamps6) November 12, 2020

كما تشهد فرنسا صدامًا مع العالم الإسلامي على خلفية نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، وتبني الرئيس ماكرون للدفاع عنها بدعوى حرية التعبير، ما أجّج مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ودشنوا حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

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