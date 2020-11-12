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بايدن يجري اتصالات ويعين مساعدين ومؤشرات محبطة لترمب في ولاية جورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
12/11/2020

وأوضح مكتب الرئيس المنتخب اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن جميع الأطراف أكدوا عزمهم على تعزيز العلاقات الثنائية، والتصدي لقضايا عالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ.
ويركز بايدن، بعدما هزم الرئيس دونالد ترمب، على إرساء أسس إدارته في الوقت الذي يمضي فيه ترمب، الذي يرفض الاعتراف بالخسارة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.

رون كلين(يسار) كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس
تعيين كبير موظفي البيت الأبيض 

من ناحية أخرى، عيّن بايدن، المسؤول الديمقراطي البارز رون كلين كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس.
وكلين أحد المقربين من بايدن وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ.
ووجّه كلين انتقادات حادة لتعامل ترمب مع جائحة فيروس كورونا، ويتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية التي أصيب فيها أكثر من 10 ملايين ووفاة الآلاف.

سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر

         

 فرز الأصوات في جورجيا

وفي ذات شأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا، وهو جمهوري، إنه لم يتم رصد أي مؤشر على تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية، حيث يتقدم بايدن حاليا بفارق 14 ألف صوت على ترمب.
وقال سكرتير الولاية براد رافينسبيرجر في مقابلة مع محطة (سي.أن.أن) إنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق متقارب جدا، لكنه يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة. 
ويتقدم بايدن حتى الآن بهامش 0.3 بالمئة مع فرز كل الأصوات تقريبا.
وردا على سؤال حول مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرجر "لدينا تحقيقات جارية لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق" وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن.
وسيجري إعادة فرز الأصوات في جورجيا في الوقت الذي مضى فيه ترمب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.

المصدر : وكالات
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