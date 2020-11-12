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سياسة|السعودية

السعودية تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "تجريم الإخوان"

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عبد اللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عبد اللطيف آل الشيخ
12/11/2020

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "وجهت زملائي -أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة- بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لهيئة كبار العلماء، والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام، وقراءة البيان كاملًا أثناء الخطبة، أسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم".

وانتقد مغردون دعوة وزير الأوقاف السعودي إلى تخصيص الخطبة لجماعة الإخوان المسلمين بدل الحديث عن قضايا اجتماعية واقتصادية ذات أولوية للمواطن السعودي.

وعلق الناشط صالح بن باز قائلًا: "لا يوجد حتى نص دليل على أن الإخوان المسلمين إرهابيين، وجميعنا يعرف أن محمد مرسي -رحمه الله- من الإخوان؛ فهل كان إرهابيًّا؟ عموما أنت ومؤيدوك مسؤولون عن هذه التهمة عند الله عز وجل".

من جهته قال المغرد علي آل سرور: "لا مانع في ذلك، ولكن ماذا عن الخطبة في التالي: غلاء المعيشة؟ ارتفاع أسعار المياه والكهرباء؟ الضريبة 15 بالمئة؟ انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس؟ رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحذير منه؟ أليس لدينا أولويات أم أين اتجاه البوصلة؟".

في حين غرّد آخر: "بالأمس كانت سلطات المملكة على وفاق تام حد التناغم مع جماعة الإخوان، واستعملهم النظام السعودي وقودًا في حرب اليمن إلى وقت غير بعيد، وكذا الحرب سوريا ضد بشار، واليوم بعد أن قضى وطره منهم يريد التخلص منهم وتبرئة نفسه من أي علاقة له بهم وطمس آثار اي تعاون أو تنسيق".

واستغرب مغردون من تغيّر التوجه السعودي وتضارب البوصلة خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت الجماعة (الإخوان) موضع تقدير الحكام والعلماء في السعودية.

وغرد آخر: "قالوا لا يجوز الإنكار علنًا، بل النصيحة سرًا؛ فما نتيجة النصيحة سرًا؟ وصل المنكر للمنابر"، بينما طالب غيره بتخصيص خطبة جمعة للحديث عن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة كبار العلماء السعودية، الثلاثاء، إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، وإنما تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف".

وأضافت الهيئة في بيان أن هذه الجماعة "تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

بيان هيئة كبار العلماء السعودية يعد جماعة الإخوان المسلمين &quot;جماعة إرهابية&quot;

ورفض المتحدث باسم الإخوان، طلعت فهمي، في تصريح للأناضول الثلاثاء، بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، مشددًا على أن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست إرهابية".

وأوضح فهمي أن الجماعة تأسست في مصر عام 1928، بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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