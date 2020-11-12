السعودية تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "تجريم الإخوان"

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "وجهت زملائي -أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة- بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لهيئة كبار العلماء، والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام، وقراءة البيان كاملًا أثناء الخطبة، أسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم".

وجهت زملائي أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لـ #هيئة_كبار_العلماء والمتضمن أن #جماعة_الإخوان_المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام،وقراءة البيان كاملاً أثناء الخطبة، اسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) November 11, 2020

وانتقد مغردون دعوة وزير الأوقاف السعودي إلى تخصيص الخطبة لجماعة الإخوان المسلمين بدل الحديث عن قضايا اجتماعية واقتصادية ذات أولوية للمواطن السعودي.

وعلق الناشط صالح بن باز قائلًا: "لا يوجد حتى نص دليل على أن الإخوان المسلمين إرهابيين، وجميعنا يعرف أن محمد مرسي -رحمه الله- من الإخوان؛ فهل كان إرهابيًّا؟ عموما أنت ومؤيدوك مسؤولون عن هذه التهمة عند الله عز وجل".

لا يوجد حتى نص دليل على أن الأخوان المسلمين إرهابيين،، و جميعنا يعرف أن محمد مرسي رحمه الله من الاخوان ،، فهل كان إرهابي ؟ عموما أنت و مؤيدوك مسئولون عن هذه التهمة عند الله عز و جل. https://t.co/KqfB9Ozul4 — صالح بن باز (@binbaz_saleh) November 11, 2020

السلطات السعودية تلزم خطباء مساجد المملكة بالهجوم على جماعة " الإخوان المسلمين" والتحذير منها في خطبة الجمعة، بعد تصدر الجماعة حملة مقاطعة #فرنسا، ورفضها التطبيع مع الكيان، ووقوفها إلى جانب قضايا الأمة المختلفة، ورفضها الأنظمة الديكتاتورية الخائنة. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه15 pic.twitter.com/EEDQ06x7Fi — نهضة الأمة (@Nahdat_aluma100) November 11, 2020

من جهته قال المغرد علي آل سرور: "لا مانع في ذلك، ولكن ماذا عن الخطبة في التالي: غلاء المعيشة؟ ارتفاع أسعار المياه والكهرباء؟ الضريبة 15 بالمئة؟ انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس؟ رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحذير منه؟ أليس لدينا أولويات أم أين اتجاه البوصلة؟".

لا مانع في ذلك، ولكن ماذا عن الخطبة في التالي؟

غلاء المعيشة؟

ارتفاع اسعار المياة والكهرباء؟

الضريبة ١٥٪ ؟

انتقال السفارة الامريكية الى القدس ؟

رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحذير منه؟

💕🇸🇦💕

اليس

لدينا

اولويات

ام

اين

اتجاه

البوصلة؟ — Ali Al Suroor |🇸🇦| علي آل سرور (@AliAlSuroor) November 11, 2020

في حين غرّد آخر: "بالأمس كانت سلطات المملكة على وفاق تام حد التناغم مع جماعة الإخوان، واستعملهم النظام السعودي وقودًا في حرب اليمن إلى وقت غير بعيد، وكذا الحرب سوريا ضد بشار، واليوم بعد أن قضى وطره منهم يريد التخلص منهم وتبرئة نفسه من أي علاقة له بهم وطمس آثار اي تعاون أو تنسيق".

سبحان الله

بالأمس كانت سلطات المملكة على وفاق تام حد التناغم مع جماعة الإخوان، حيث استعملهم النظام السعودي كوقود في حرب اليمن إلى وقت غير بعيد وكذا الحرب سوريا ضد بشار

واليوم بعد أن قضى وطره منهم يريد التخلص منهم وتبرئة نفسه من اي علاقة له بهم وطمس آثار اي تعاون أو تنسيق — أبا عبد الله الجزائر (@rahmoun_younes) November 11, 2020

واستغرب مغردون من تغيّر التوجه السعودي وتضارب البوصلة خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت الجماعة (الإخوان) موضع تقدير الحكام والعلماء في السعودية.

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أمرت بتوجيه خطبة الجمعة القادمة للتحذير من جماعة "الإخوان المسلمين"

مارأيكم في اختلال بوصلة #السعودية ؟ pic.twitter.com/Dcexi2wZmy — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) November 11, 2020

قلك خطبة الجمعه القادمه في مساجد السعوديه ستكون عن إن الإخوان المسلمين منظمه إرهابيه ويحرم التعاطف والتعامل معهم ،

ماذا سيفعل الزنداني؟

هل سيكون أحد الخطباء ؟

ام سيخرج ويقول أحرجتمونا ؟

أم أن اليدومي سينفي أنهم يتبعون جماعة الإخوان المسلمين ؟وأنهم يتبعون جماعة محمد بن سلمان؟ — فيلق الأهنوم (@vilagalahnom2) November 11, 2020

وغرد آخر: "قالوا لا يجوز الإنكار علنًا، بل النصيحة سرًا؛ فما نتيجة النصيحة سرًا؟ وصل المنكر للمنابر"، بينما طالب غيره بتخصيص خطبة جمعة للحديث عن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

#كبار_العلماء_تجرم_الإخوان نعوذ بالله من الضلال سكتوا عن مصطلح الإسلام"السياسي"

وقالوا لايجوز الإنكار علناً بل النصيحة سراً ثم ماهي نتيجة النصيحة سراً ؟!! وصل المنكر للمنابر يشتمون الإسلام"السياسي" في #خطبة_الجمعة ثم يقومون يصلون !!!! https://t.co/SfcMcr2EUS — مع النضال ..✌ (@ma_alndal) November 11, 2020

السعودية تخصص خطبة الجمعة لمهاجمة الإخوان المسلمين ✋🤔

طيب لو ينفع إعملوا خطبة عن فلسطين ومحاربة الصهاينة ولا تخافون أو الصهاينة أصدقاء لكم 🙄🙄#الإخوان — Fadi 🇵🇸⁩ (@fade6k) November 11, 2020

#السعودية تقدم خدمة دعائية لصالح #فرنسا حتى تلهي الرأي العام العربي والإسلامي، بشيء آخر وتبعده عن حملة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه15 https://t.co/YXb4ZI8iMJ — سارة الغامدي (@sarah_alghamidi) November 12, 2020

وقالت هيئة كبار العلماء السعودية، الثلاثاء، إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، وإنما تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف".

وأضافت الهيئة في بيان أن هذه الجماعة "تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

بيان هيئة كبار العلماء السعودية يعد جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"

ورفض المتحدث باسم الإخوان، طلعت فهمي، في تصريح للأناضول الثلاثاء، بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، مشددًا على أن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست إرهابية".

وأوضح فهمي أن الجماعة تأسست في مصر عام 1928، بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط.

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