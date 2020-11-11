وفاة رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الشيخ خليفة أسلم الروح صباح اليوم الأربعاء في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة.
الديوان الملكي ينعي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء#بنا #البحرين #وكالة_أنباء_البحرين #bh #Bahrain #bna #bnanews pic.twitter.com/3V9wPoJFgQ
— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 11, 2020
وأضاف البيان أن مراسم دفن الجثمان ستتم لدى إعادته إلى البلاد وأن الجنازة ستقتصر على عدد محدد من أفراد الأسرة. وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة أسبوع.
كانت وكالة أنباء البحرين قد نشرت أمس خبرا عن تعزية رئيس الوزراء الشيخ سلمان في وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس الفلسطيني بوفاة الدكتور صائب عريقاتhttps://t.co/nQ3lMvAue3 pic.twitter.com/S0XFJvhJQK
— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 10, 2020