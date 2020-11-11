وفاة رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الشيخ خليفة أسلم الروح صباح اليوم الأربعاء في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن مراسم دفن الجثمان ستتم لدى إعادته إلى البلاد وأن الجنازة ستقتصر على عدد محدد من أفراد الأسرة. وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة أسبوع.

كانت وكالة أنباء البحرين قد نشرت أمس خبرا عن تعزية رئيس الوزراء الشيخ سلمان في وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.