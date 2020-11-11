موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق اتهامات تزوير

كان ريتشارد هوبكنز، الموظف بخدمة البريد الأمريكية في إيري، بولاية بنسلفانيا، زعم الأسبوع الماضي أن مشرفه أصدر تعليمات للموظفين بتأخير تواريخ بطاقات الاقتراع بالبريد بعد يوم الانتخابات من أجل عدها، وهو أمر غير قانوني.

Postal worker admits fabricating allegations of ballot tampering, officials say https://t.co/0NdTUlvIIp — The Washington Post (@washingtonpost) November 10, 2020

ووفقا لمحققين بالكونغرس، اعترف هوبكنز لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية يوم الإثنين بأن ادعاءاته تلك كانت كاذبة.

واستدلت حملة ترمب وأعضاء جمهوريون بالكونغرس على ذلك كدليل على أن ترمب لديه سبب وجيه لعدم الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

BREAKING: Postal worker admits fabricating allegations of ballot tampering, officials say me w/ @ShawnBoburg https://t.co/B3887PUJy2 — Jacob Bogage (@jacobbogage) November 10, 2020

لكن هوبكنز اعترف لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية يوم الإثنين بأن ادعاءاته كانت كاذبة.

ويأتي ذلك مع مواصلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رفض الاعتراف بفوز بايدن، مرتكزا على مزاعم لا أساس لها بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات.