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سياسة

موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق اتهامات تزوير

موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق اتهامات حول التصويت
موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق اتهامات حول التصويت
11/11/2020

كان ريتشارد هوبكنز، الموظف بخدمة البريد الأمريكية في إيري، بولاية بنسلفانيا، زعم الأسبوع الماضي أن مشرفه أصدر تعليمات للموظفين بتأخير  تواريخ بطاقات الاقتراع بالبريد بعد يوم الانتخابات من أجل عدها، وهو  أمر غير قانوني.

ووفقا لمحققين بالكونغرس، اعترف هوبكنز لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية يوم الإثنين بأن ادعاءاته تلك كانت كاذبة. 
واستدلت حملة ترمب وأعضاء جمهوريون بالكونغرس على ذلك كدليل على أن ترمب لديه سبب وجيه لعدم الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو  بايدن.

لكن هوبكنز اعترف لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية يوم الإثنين بأن ادعاءاته كانت كاذبة.
ويأتي ذلك مع مواصلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رفض الاعتراف بفوز بايدن، مرتكزا على مزاعم لا أساس لها بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات. 

المصدر : الألمانية
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