شاهد: نجل سلمان العودة ينشر مكالمة هاتفية لوالده من داخل السجن

ونشر نجله الباحث، عبد الله العودة، مقطع فيديو قصير، مساء الأربعاء، وكذلك حساب معتقلي الرأي المعني بقضايا الموقوفين في المملكة.

وغرد نجل العودة عبر حسابه بتويتر: "في مكالمة من السجن، نسمع فيها صوت الوالد سلمان العودة"، دون أن يوضح توقيت المقطع أو تفاصيل أكثر عن المحادثة الهاتفية.

في مكالمة من السجن.. نسمع فيها صوت الوالد #سلمان_العودة الحفيد ميلاد يبشّر جده.. "أبشرك دخلت [المرحلة] المتوسطة"

فيجيب #سلمان_العودة

"لاااه ماشاء الله!.. أنا مشتاق لكم كلكم!" pic.twitter.com/dzBEtbs275 — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 11, 2020

وأضاف: "الحفيد ميلاد يبشّر جده: أبشرك دخلت المرحلة المتوسطة (مرحلة تعليمية)"؛ فيجيب الشيخ سلمان العودة: "ما شاء الله! أنا مشتاق لكم كلكم".

فيما بث حساب معتقلي الرأي عبر تويتر المقطع نفسه، قائلًا إنه فيديو يُنشر للمرة الأولى لمكالمة أجراها الشيخ سلمان العودة مع أهله وحفيده.

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فيديو يُنشر لأول مرة لمكالمة أجراها الشيخ #سلمان_العودة مع أهله وحفيده. pic.twitter.com/rrGMqu0rQF — معتقلي الرأي (@m3takl) November 11, 2020

وأجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جلسة لمحاكمة العودة، بعد دقائق من انطلاقها، إلى الإثنين المقبل، وفق حسابي نجل العودة ومعتقلي الرأي أيضا.

وسبق أن أعلن حساب معتقلي الرأي على تويتر، في مايو/آيار الماضي، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع الداعية السعودي البارز سلمان العودة، من داخل أحد سجون المملكة، مع أسرته.

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مكالمة بالصوت للشيخ د. #سلمان_العودة من داخل سجنه مع والدته وابنته غادة.#ليلة_القدر pic.twitter.com/nqcqBpXR5L — معتقلي الرأي (@m3takl) May 13, 2020

وأوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، في سبتمبر/أيلول 2017، بتهم الإرهاب والتآمر على الدولة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

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