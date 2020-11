شاهد: كيف يعمل لقاح شركة فايزر على مكافحة فيروس كورونا

وأودى الوباء الذي انتشر أواخر العام الماضي من الصين، بحياة أكثر من مليون شخص، كما أصاب الملايين، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية في كل العالم رأسا على عقب.

وبحسب موقع (بيزنس إنسايدر) يعمل لقاح فايزر وبيونتك عن طريق تدريب جهاز المناعة على التعرف على تهديد مثل فيروس كورونا، ومن ثم بدء إنتاج الأجسام المضادة لحماية نفسه.

وبينما تقوم اللقاحات التقليدية على فكرة إعطاء الجسم جرعات معطلة للمرض، فإن لقاح فايزر مصمم لجعل الجسم ينتج الأجسام المضادة بنفسه.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020