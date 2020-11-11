شاهد: كيف يعمل لقاح شركة فايزر على مكافحة فيروس كورونا

وأودى الوباء الذي انتشر أواخر العام الماضي من الصين، بحياة أكثر من مليون شخص، كما أصاب الملايين، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية في كل العالم رأسا على عقب.

وبحسب موقع (بيزنس إنسايدر) يعمل لقاح فايزر وبيونتك عن طريق تدريب جهاز المناعة على التعرف على تهديد مثل فيروس كورونا، ومن ثم بدء إنتاج الأجسام المضادة لحماية نفسه.

وبينما تقوم اللقاحات التقليدية على فكرة إعطاء الجسم جرعات معطلة للمرض، فإن لقاح فايزر مصمم لجعل الجسم ينتج الأجسام المضادة بنفسه.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection. — Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020

إنتاج الأجسام المضادة

ويقول كريس بايرر، أستاذ علم الأوبئة في كلية جونز هوبكنز إن هذه التقنية في الأساس تعتمد على التسلسل الجيني للفيروس، مما جعلها أسهل من بعض النواحي للبدء في الاستخدام.

وبحسب دراسة أعدها العلماء في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ونشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، فقد احتاج مطورو اللقاح فقط إلى التسلسل الجيني لـSARS-CoV-2 ، الذي أصبح متاحا في يناير/كانون الثاني لبدء بناء لقاح.

ويستخدم اللقاح هذه التقنية الجديدة، التي تحتوي كل حقنة منه على جسيمات نانوية دهنية – فقاعات دهنية – تحيط بشريط من مادة وراثية، وتحمل المادة الوراثية مخططًا للبروتين الشائك المميز الذي يربط سطح الفيروس التاجي.

وبعد حقنها في ذراع الشخص، تنقل الكبسولة الدهنية حمولتها إلى خلايا الجسم، ويوجه الحمض النووي الريبي المادة إلى تلك الخلايا لبناء بروتين وهو ما يحفز الجهاز المناعي على التعرف الفيروس ومنع حدوث المرض.

لقاح فايزر ينعش الآمال في مكافحة فيروس كورونا

أول بيانات ناجحة

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وإذا حصلتا على التصريح سيكون عدد الجرعات محدودا في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية. ومع ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات كوفيد-19 الأخرى قيد التطوير قد تثبت فعاليتها أيضا.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر "اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية.