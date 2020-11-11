شاهد: أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ خسارته الانتخابات الرئاسية

وزار ترمب مقبرة أرلينغتون الوطنية، وذلك في أول ظهور رسمي عقب أربعة أيام من إعلان الإعلام الأمريكي فوز غريمه الديمقراطي جو بايدن في السباق للبيت الأبيض.

ولم يتحدث الرئيس للأمريكيين منذ ذلك الحين إلا عبر تويتر، ولم يعترف بفوز بايدن كما ينص التقليد الأمريكي عقب إعلان فوز أحد المرشحين.

وأغلق ترمب على نفسه في البيت الأبيض، وأطلق مزاعم حول فوزه في الانتخابات وقدم طعونا قانونية حول عمليات تزوير لم يوفر حتى الآن أدلة على صحتها.

وفي حين توجه بايدن بتصريحات للأمريكيين وشكل فريق عمل حول فيروس كورونا المستجد وتحدث مع زعماء من العالم بينهم حلفاء لترمب، وبدأ النظر في مرشحين محتملين لحقائب وزارية، كانت الأنشطة الوحيدة المعلومة للرئيس خارج البيت الأبيض هي لعب الغولف مرتين خلال نهاية الأسبوع عقب إعلان النتائج.

وكانت أبرز تحركات ترمب الرئاسية إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الإثنين، وقد أعلنها على تويتر.

ولا أثر قانوني لرفض ترمب الإقرار بفوز بايدن، لكن "إدارة الخدمات العامة" التي تتولى الأنشطة الإدارية في واشنطن رفضت توقيع وثائق الانتقال ما عطل حصول الرئيس المنتخب على تمويلات وتقارير استخباراتية.

وتنعقد مراسم تنصيب بايدن رئيسا في 20 يناير/ كانون الثاني.

طعون جديدة

ومضت حملة ترمب، اليوم الأربعاء، قدما في استراتيجية التقاضي الطويلة المدى التي تتبعها في محاولة لقلب فوز جو بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، فرفعت دعوى قضائية في ميشيغن.

وتوجه فريق المرشح الجمهوري إلى محكمة اتحادية لمحاولة منع ولاية ميشيغن من التصديق على نتائج الانتخابات. ويتخلف ترمب بنحو 148 ألف صوت أو 2.6 نقطة مئوية في إحصاء غير رسمي لمجمل أصوات ميشيغن، وهي ولاية حاسمة بمنطقة الغرب الأوسط كان قد فاز بها في 2016 لكنه خسرها لصالح بايدن وفق وسائل الإعلام.

وقال جيك رولو، المسؤول بولاية ميشيغن، في بيان إن حملة ترمب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض الثقة العامة في انتخابات الولاية.

وأضاف "إنها (الدعاوى) لا تغير الحقيقة: انتخابات ميشيغن أجريت بنزاهة وأمان وشفافية والنتائج انعكاس واضح لإرادة الشعب".

ورفض القضاة عدة دعاوى رفعها ترمب، ويقول خبراء القانون إنه ليست هناك فرصة تذكر لتغيير النتيجة من خلال التقاضي.