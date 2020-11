رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن عروسا

وأوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في تصريحات للصحفيين بمدينة نيو بليموث، اليوم الأربعاء ردا على سؤال من أحد الصحفيين" عندنا بعض الخطط، لكنها لن تكون في القريب العاجل".

وأضافت" قد نحتاج لإطلاع أسرتينا وأصدقائنا على بعض خططنا قبل أن نقوم بالأمر بشكل أوسع".

وجاسيندا أرديرن (40 عاما) التي قادت الشهر الماضي حزب العمال في نيوزيلندا إلى نصر ساحق في الانتخابات العامة لتفوز بولاية ثانية- مخطوبة لمقدم البرامج التلفزيونية كلارك جيفورد (44 عاما) ولديهما ابنة في الثانية من عمرها.

قاهرة الأزمات

و نالت جاسيندا أرديرن، إشادات عالمية لطريقة تعاملها الحازمة مع جائحة فيروس كورونا وتمكنها من تضميد جراح بلدها بعد المذبحة التي ارتكبها شخص يؤمن بتميز العرق الأبيض واستهدفت المسلمين.

وفي 15 مارس /آذار عام 2019 أطلق برنتون تارانت اليميني المتعصّب النار على المصلّين في مسجدين في كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً في أسوأ جريمة إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

