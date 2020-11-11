دولة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إن شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً وعاد مؤخراً من الولايات المتحدة ثبتت مخبرياً إصابته بكوفيد-19 أثناء وجوده في الحجر الصحي.

وأضافت في بيان أنها صنفت هذه الإصابة وافدة وليست محلية، موضحة أنها وضعت بروتوكولات صحية لاحتواء انتشار الفيروس.

ولفت البيان إلى أنه في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الجائحة فإن هذا المسافر الآتي من بلد مصنّف شديد الخطورة وبائياً تم عزله عن بقية المسافرين خلال الرحلة التي عادت به إلى الأرخبيل.

وشدد البيان على أن المصاب ومنذ لحظة وصوله إلى البلاد احترم جميع تدابير التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن السلطات تتحرى الأشخاص الذين خالطهم.

وفانواتو التي أغلقت حدودها في مارس/ آذار لمنع وصول الوباء إليها، لم تسمح إلا في الآونة الأخيرة لمواطنيها العالقين في الخارج بالعودة إلى ديارهم وفق تدابير صحية صارمة.

وهذا الإجراء المكلف جداً على الصعيد الاقتصادي اعتمده عدد كبير من دول المحيط الهادئ لأنها لم تجد بدّاً منه في ظل أنظمتها الصحيّة الهشة.

وبفضل هذا الإجراء فإن كيريباتي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وساموا وتونغا وتوفالو لا تزال على ما يبدو بمنأى من الفيروس.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول سجلت جزر مارشال وجزر سليمان أولى الإصابات بكوفيد-19، لكنّها كانت إصابات وافدة وقد نجحت لغاية اليوم في احتوائها ومنع انتقال العدوى إلى السكان.

وتخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ 52 مليون إصابة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص برصد إحصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 52 مليونا و11 ألفا و835.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بواقع 10 ملايين و575 ألفا و373 إصابة.

وجاءت في المرتبة الثانية الهند بـ8 ملايين و647 ألفا و622، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 5 ملايين و701 ألف و283.

وفي المرتبة الرابعة حلت روسيا بمليون و836 ألفا و960، ثم فرنسا خامسة، بمليون و829 ألفا و659.

وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا عالميا، حتى مساء الأربعاء، مليونا و282 ألفا و849، وحالات الشفاء 36 مليونا و516 ألفا و116.