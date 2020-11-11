بومبيو يزور 7 دول هنّأت بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

وسبق أن هنأت تلك الدول الديمقراطي جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية، على الرغم من عدم إقرار الرئيس دونالد ترمب بهزيمته.

وقال بومبيو إن محطّته الأولى ستكون باريس التي سيتوجّه منها إلى إسطنبول ثم إلى جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، وبعدها إلى القدس فالسعودية والإمارات وقطر.

وسيبحث بومبيو خلال الجولة "الجهود التاريخية" التي يبذلها ترمب والرامية إلى "إرساء السلام والتعاون في الشرق الأوسط".

لكن يرجح أن يطغى الإرباك على هذه الجولة إذ يرفض ترمب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، كما ترفض إدارته التنسيق مع فريق بايدن في التمهيد لعملية انتقال السلطة، علما أن الأخير سينصّب رئيسا للبلاد في 20 يناير/ كانون الثاني.

وكان بومبيو أعرب عن رفضه بفوز بايدن، واعدا بعملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس ترمب.

وسارعت فرنسا إلى الإعراب عن أملها بقيام تعاون مع بايدن الذي يتشارك مع الفرنسيين الأولويات، لا سيما على صعيد مكافحة التغير المناخي والتعاون في التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الدبلوماسية في الملف الإيراني.

وعلى غرار دول أوربية، طغى التوتر على علاقات باريس بواشنطن في عهد ترمب.

كذلك هنّأ كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بايدن بفوزه بالرئاسة. والثلاثة أصدقاء لترمب.

وتعهّد بايدن بوضع ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن أولوياته، ودعا إلى إجراء إعادة تقييم للعلاقة بالسعودية ودعم المعارضة في تركيا.

ويُتوقّع أن يبحث بومبيو في جولته تشديد الضغوط على إيران خلال الشهرين المتبقيين من عمر إدارة ترمب الذي انسحب في العام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات أحادية قاسية عليها.

نتنياهو هنأ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

وتشهد العلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية تقاربا متزايدا، لا سيما على خلفية العداء المشترك لإيران.

وكانت إسرائيل وقّعت في 15 سبتمبر/ أيلول في واشنطن برعاية ترمب وحضوره اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين.

وحضّ ترمب السعودية على الاقتداء بجارتيها الخليجيتين.

كذلك أعلن السودان تطبيع علاقاته مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

وفي حين أجرى بومبيو جولات شرق أوسطية عدة، ستكون زيارته إلى باريس الأولى له منفردا، وكان قد زار العاصمة الفرنسية في العام 2018 للمشاركة مع ترمب في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وسخر بومبيو من الرحلات المتكررة التي أجراها جون كيري، آخر وزير ديمقراطي للخارجية، إلى باريس، قائلا في وقت سابق من العام الحالي في لقاء مع مجموعة محافظة إنه لا يهتم بموائد العشاء الفاخرة.

كذلك سيكون بومبيو أول وزير للخارجية الأميركية يزور جورجيا منذ كيري.

وأجرت جورجيا في الآونة الأخيرة انتخابات لكن نتائجها لا تزال محل نزاع إذ تعتبر المعارضة أن عمليات التصويت شابها تزوير وتنظّم تحركات احتجاجية.