القره داغي يوجّه سؤالا لهيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن اعتبار "الإخوان" إرهابية

ووصفت الهيئة السعودية (رسمية)، الثلاثاء، الإخوان بـ"التنظيم الإرهابي"، مما أثار غضبة واسعة بين سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

وقال القره داغي، تدوينة له عبر صفحته في فيسبوك: "ليس من باب الدفاع عن الإخوان، وإنما من باب إحقاق الحق، سؤال موجه إلى هيئة كبار العلماء".

وأضاف: "من باب فقه الميزان وفقه الأولويات: هل الهجوم على (الإخوان) أفضل أم الهجوم على مشجعي الرسوم المسيئة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟".

ومنذ أسابيع، يخيّم غضب على المسلمين في أرجاء العالم؛ بسبب رسوم كاريكاتيرية فرنسية مسيئة للنبي محمد، تحظى بتأييد مسؤولين فرنسيين، في مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتابع القره داغي تساؤله: "أم أنه الأوجب الهجوم على محتلي الأقصى والقدس، والمطبعين والمطبلين لدولة الاحتلال؟".

ووقعت الإمارات والبحرين، الحليفتان للسعودية، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما أعلن السودان موافقته على إقامة علاقات مع تل أبيب، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية.

وقال القره داغي إن "القرآن علمنا درجات الولاء والبراء التي قام عليها فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرها في سورة الروم أن النصارى (الروم) أقرب إلى المسلمين من المشركين المجوس، وكبار العلماء السعوديين قبلكم مثل الشيخ ابن باز -رحمهم الله- أثنوا عليهم".

وختم: "أوما تعلمون أن شهادتكم ستكتب لكم أو عليكم وتحاسبون عليها، فواجب العلماء أداء حق الوراثة للأنبياء في قول الحق دون خوف إلا من الله تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا) الأحزاب/ 39".

ورفض المتحدث باسم الإخوان، طلعت فهمي، في تصريح للأناضول الثلاثاء، بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، مشددًا على أن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست إرهابية".

وأوضح فهمي أن الجماعة تأسست في مصر عام 1928، بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط.

وأضاف أن الجماعة تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها، وأن منهجها تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في مارس/ آذار 2014، إدراج الإخوان بقائمة التنظيمات الإرهابية.

ولا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

وجاء قرار المملكة داعمًا لموقف النظام في مصر، الذي أعلن الإخوان، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، جماعة محظورة وإرهابية، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري.

وكان مرسي أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك.

صحيح الإخوان المسلمين الذين انتخبهم الشعب والآن في السجون يعذبون حتى الموت هُم الإرهابيون أما السيسي الذي انقلب وقتل وأجرم ونهب هو الحاكم العادل الأمين لا أقول إلا لعنة الله على الظالمين المتعالمين https://t.co/p2nQs5koc1 — humaid alnuaimi (@humaid22) November 10, 2020

طيب، إذا كانت لا تمثل منهج الإسلام و و فلماذا تُشغلون أنفسكم والناس بها.؟! ولماذا كل هذا الهوس المستمر في الشيطنة الدائمة للإخوان يا "لجنة دائمة".؟! هل يُعقَل أن كل هذا الهوس في الشيطنة والتجريم لجماعة ضعيفة ومعزولة ومنبوذة.؟!! #هييه_كبار_العلماء #كبار_العلماء_تجرم_الاخوان pic.twitter.com/AFbV4FQ3In — وسام العامري #إلا_رسول_الله ﷺ (@wesamalamery) November 10, 2020

من جانبها، وجهت الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، انتقادات لاذعة لهيئة كبار العلماء السعودية، على خلفية بيانها بحق جماعة الإخوان، ووصفتها بـ"هيئة كبار المطبلين"، في تعبير عن تبعيتها لخط السلطة الحاكمة.

واعتبرت كرمان، عبر حسابها على تويتر، أن الإخوان في السعودية مكافحون في سبيل الحرية.

إلى هيئة كبار المطبلين ل بن سلمان وملمعي أحذيته: الإخوان في السعودية مكافحين في سبيل الحرية ونظام الطاغية بن سلمان قامع لحريات الجميع ،الاخوان وغير الاخوان ، تمتلئ سجونه بكل من قال" لا "بل وبكل من يتوقع انه سيقول "لا" ، وبسقوطه سيتنفس الجميع الحرية وذلك اليوم قادم لا ريب فيه — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 10, 2020

وقال السياسي الموريتاني محمد مختار الشنقيطي عبر تويتر: أعتقد أن بيان هيئة كبار المطبلين في السعودية عن الإخوان مجرد فرقعة إعلامية، يراد بها إشغال الرأي العام الإسلامي عن النصر المؤزر في أذربيجان.

وأضاف: أرادوا تخفيف الشماتة بالمأزوم (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون، والمهزوم دونالد ترمب. فلا ينبغي أن ننشغل بهذه الفرقعات التافهة عن مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي جاءت على خلفية الإساءة الفرنسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللإسلام.

أعتقد أن بيان هيئة كبار المطبلين في #السعودية عن #الإخوان مجرد فرقعة إعلامية، يريد بها #مبس و #مبز إشغال الرأي العام الإسلامي عن النصر المؤزر في #أذربيجان، وتخفيف الشماتة بالمأزوم #ماكرون والمهزوم #ترمب. فلا ينبغي أن ننشغل بهذه الفرقعات التافهة عن #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية14 pic.twitter.com/LlKtO3kXLm — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) November 10, 2020

وانتقد مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، محمد الصغير، بيان هيئة كبار العلماء السعودية بحق جماعة الإخوان.

وغرد الصغير عبر تويتر: الهيئة كان لها مكانة في نفوس المسلمين، لكن ذهبت مصداقيتها بعدما تحولت إلى هيئة إصدار بيانات للحاكم بأمره.

هيئة كبار علماء #السعودية أصدرت بيانا وصفت فيه جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية!

"الهيئة"كان له مكانة في نفوس المسلمين لكن ذهبت مصداقيتها بعدما تحولت إلى هيئة إصدار بيانات للحاكم بأمره لاسيما بعدما ضمت محمد العيسى صاحب صلاة الهلوكست وسعود المعجب النائب العام الذي أضاع دم #خاشقجي — د. محمد الصغير (@drassagheer) November 10, 2020

واستغرب الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب، التحول في موقف الهيئة من جماعة الإخوان المسلمين.

واستشهد الشلهوب بفتوى سابقة صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء السعودية، تصنّف فيها جماعة الإخوان المسلمين أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق.

تقرّب منه بالأمس حين كان السياسة تقتضي التقارب مع الإخوان،

واليوم ابن سلمان يريدهم "إرهـ.ابيين"، فانقلبت الأمور رأساً على عقب. pic.twitter.com/pRf5H9pEs9 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 11, 2020

#كبار_العلماء_تجرم_الاخوان قضية كبرى وخطيرة ولا يجب الاستهانة بها، فهي باب سوف يستغله ابن سلمان:

– لتجريم كل شيخ لا يتكلم بما يريد

– لاعتقال كل شيخ يدعو للاعتدال

– للضرب بمصداقية كل داعية لا يطبل له

– لنشر "الدين الإبراهيمي" الجديد — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 11, 2020

وعلّق: بالأمس كانت المملكة تتبع قول ابن باز -رحمه الله- بأن جماعة الإخوان المسلمين أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق، واليوم هيئة كبار العلماء جعلتهم إرهابيين وأهدرت دمهم.

أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأردني ياسر الزعاترة، فغرّد على تويتر: ما الذي ذكّر هيئة كبار العلماء بجماعة الإخوان كي تعيد ذات التهمة لها بأنها إرهابية! الكل يعرف أنها تهمة لا صلة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد.

وأكد: بدليل وجودهم (الإخوان المسلمين) في دول عربية عديدة بأسماء شتى، ويتحرّكون ضمن أطر رسمية، وكانت صلتهم طيبة بالمملكة لعقود طويلة.

ما الذي ذكّر هيئة كبار العلماء بـ"جماعة الإخوان"، كي تعيد ذات التهمة لها بأنها "إرهابية"؟!

الكل يعرف أنها تهمة لا صلة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد، بدليل وجودهم في دول عربية عديدة بأسماء شتى، ويتحرّكون ضمن أطر رسمية، وكانت صلتهم طيبة بالمملكة لعقود طويلة.https://t.co/LANfQPnFIa — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 10, 2020

كما غرّد الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي على تويتر: إلى من فيه فضل ودين من هيئة كبار العلماء، نعلم أنه يصدر باسمكم ما لا ترونه، ويقال برسمكم ما لم تصدرونه. وأنتم والله في ورطة الدنيا فتأملوا عِظم ورطة الآخرة.

وتابع: فإن الهوى مفتاح السيئات وخصيم الحسنات وذل العاجل وخزي الآجل، ومن جرى مع هواه طَلْقا، جعل الله عليه من الذل طوقا. اللهم فاشهد.

إلى من فيه فضل ودين من #هيئة_كبار_العلماء نعلم أنه يصدر باسمكم ما لا ترونه، ويقال برسمكم مالم تصدرونه.

وأنتم والله في ورطة الدنيا،فتأملوا عِظم ورطة الآخرة

فإن الهوى مفتاح السيئات وخصيم الحسنات..وذل العاجل وخزي الآجل

ومن جرى مع هواه طَلْقا، جعل الله عليه من الذل طوقا.

اللهم فاشهد — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) November 10, 2020

هل رأيتم بيان لما تسمى"هيئة كبار العلماء في السعودية"عندما أعلن #ترمب #القدس عاصمة للصهاينة؟ هل قرأتم لهم تصريح ضد الرئيس الفرنسي الذي اساء للنبي المصطفى ﷺ؟ هل رأيتم لهم موقف من الهرولة نحو الصهاينة وعقد صفقات خيانة وذل وبيع للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 10, 2020

صدرت فتوى رسمية من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية-وجاء فيها: (أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه: أهل السنة: وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السنة، ثم #الإخوان_المسلمون.

رحم الله علماء الأمة والعار لعلماء السلاطين داعمي الاستبداد والمناشير! pic.twitter.com/0CPpXoUSVr — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 11, 2020

وأعرب مغردون عن سخطهم تجاه التصنيف السعودي غير المنصف لجماعة الإخوان المسلمين، وفق وصفهم.

ضحى إخوان #اليمن بآلاف من أنصارهم في سبيل الدفاع عن الحدود السعودية الجنوبية منذ 5 سنوات وما زال هناك عشرات آلاف آخرين يدافعون عنها من هجمات الحوثيين. كيف سيكون موقفهم بعد أن صدرت في حقهم فتوى دينية من #هيئة_كبار_العلماء السعودية باعتبارهم إرهابيين مارقين ينبغي قتلهم؟ — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) November 10, 2020

ماذا بعد؟؟

هل سينعكس البيان على خريطة تحالفاتهم في اليمن أم سيعمل بالفتوى داخل حدود المملكة فقط؟؟ https://t.co/apkyNfNYjr — محمد سعيد الشرعبي (@msalsharabi) November 10, 2020

#كبار_العلماء_تجرم_الاخوان بالتحديث القادم نلقى ابولهب خير شهداء الجنة وعمر ابن الخطاب إرهابي https://t.co/Q6R7P0RUl0 — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) November 11, 2020

أتباع ابن سلمان..

متسامحون مع جميع الأديان والطوائف.. إلا مع المسلمين !#كبار_العلماء_تجرم_الاخوان pic.twitter.com/ZtXpTXVSKK — نحو الحرية (@hureyaksa) November 11, 2020

عملاء الحصالات!يحلمون أن احداً ًسيأخذ منهم فتوى أو تشريع، حينما كان الإسرائيلي يدنس مسجد نبي الله صمتم صمت القبور!وقد جاء بدعوى من قيادتكم المسلمة التي تحارب الإخوان!!ألا فتيقنوا قد كفر بعلمكم، وتقواكم، وفتواكم،كل ذوو فطرة سليمة ،وكل صاحب عقل!

#كبار_العلماء_تجرم_الاخوان pic.twitter.com/2nu209Gxof — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) November 11, 2020

قانونا هذا البيان يحمل السعودية كدولة المسؤولية الجنائية عن الإرهاب والعنف المنسوب للإخوان ويلزمها دفع تعويضات لضحاياه كون السعودية شكلت الحاضنة للإخوان منذ ١٩٥٤ حتى ٢٠١١

أما سياسيا فهو تجريم مباشر لكل ملوك السعودية وعلى رأسهم عبد العزيز وفيصل — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 10, 2020

من جهة أخرى لاقى هذه البيان إشادات، إذ قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن "تحذير هيئة كبار العلماء من جماعة الإخوان أو الانتماء لها أو التعاطف معها لم يأت اعتباطيا بل هو بناء على شواهد كثيرة تثبت خطرها فكريا وأن مفهوم الانتماء لديهم هو للجماعة والمرشد حتى لو كان على حساب الوطن باختصار جماعة الأخوان (إرهاب.. خيانة.. نفاق)".

تحذير هيئة كبار العلماء من جماعة الإخوان أو الإنتماء لها أو التعاطف معها لم يأتي اعتباطياً بل هو بناءً على شواهد كثيرة تثبت خطرها فكرياً وأن مفهوم الإنتماء لديهم هو للجماعة والمرشد حتى لو كان على حساب الوطن باختصار جماعة الأخوان (إرهاب .. خيانة .. نفاق)#كبار_العلماء_تجرم_الاخوان https://t.co/CHvDdvMjQI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 10, 2020

وعلق الكاتب بندر عطيف: "بعد بيان هيئة كبار العلماء بات من الواجب على كل مسلم حر الإبلاغ والتحذير من أي شخص ينتهج منهج جماعة الإخوان الإرهابية، لقد عثت في الأرض فسادا إبان الربيع العربي من عنف وقتل وسفك دماء الأبرياء، الإخوان أداة لقتل الشعوب وفتيل لإشعال الحروب وخطرها كبير"، على حد قوله.

#كبار_العلماء_تجرم_الاخوان

بعد بيان #هيئة_كبار_العلماء بات من الواجب على كل مسلم حر الإبلاغ والتحذير من أي شخص ينتهج منهج #جماعة_الإخوان الإرهابية ، لقد عثت في الأرض فسادا إبان الربيع العربي من عنف وقتل وسفك دماء الأبرياء ، الإخوان أداة لقتل الشعوب وفتيل لإشعال الحروب وخطرها كبير pic.twitter.com/GH2BYziH6C — بندر عطيف (@b_otyf) November 10, 2020

قلباً وقالباً مع بيان #هيئة_كبار_العلماء حول تصنيف #جماعة_الإخوان_المسلمين بأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام ❤️ https://t.co/k4P6FI8IUQ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) November 10, 2020

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