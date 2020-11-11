القبض على شاب مصري بتهمة سب النبي وازدراء الإسلام.. ما القصة؟

وتلقت نيابة الإسماعيلية بلاغًا قدّمه عدد من المحامين، يتهمون فيه (يوسف هاني حلمي) والمعروف بالاسم الحركي "جو هاني" بازدراء الدين الإسلامي، تأسيسًا على نص محادثاته المنشورة على منصات التواصل.

وتوصلت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر إلى أن المذكور ليس مدرسًا كما تناقلت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل، وإنما هو طالب بقسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة قناة السويس.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل" التابعة لمكتب النائب العام، صورة من نص محادثة "جو هاني" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطني"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، وذلك بحسب بيان للنائب العام.

وبدأت الواقعة بعد إعلان إحدى الفتيات عبر حسابها على موقع فيسبوك رفضها أي إساءة فرنسية للدين الإسلامي والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وذلك على خلفية انتشار الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد، وتبني الرئيس الفرنسي الدفاع عنها بدعوى حرية التعبير.

ورد الشاب على الفتاة بسلسلة تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول محمد (عليه الصلاة والسلام).

بلاغ للسيد النائب العام المصري

هذا المدعو يسمي يوسف هاني الشهره جو هاني من محافظة الإسماعليه قد أساء لنبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم ، وحتي لا تحدث أي فتنة بيننا كأخوة وشركاء في الوطن نرجو منكم القبض عليه علي الفور واتخاذ اللازم معه !!#شير #القبض_علي_يوسف_هاني pic.twitter.com/U4Pu4oJOjC — Ahmed (@ahmed_ahosny203) November 11, 2020

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هذه التعليقات في شكل صور (سكرين شوتس)، وعقب رواج صور المحادثات، تصدر وسم "محاكمة يوسف هاني" قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

ورفض عدد كبير من رواد مواقع التواصل، بينهم مسيحيون، الإساءة للنبي محمد، مؤكدين أن هذا تصرف فردي يُحاسب صاحبه؛ درءًا للفتنة بين أبناء الشعب المصري.

بعد مطالب “السوشيال ميديا” الداخلية تلقي القبض على “جو هاني” بتهمة الإساءة للرسول#صدى_البلد_جامعاتhttps://t.co/ICghorEAGc — صدى البلد جامعات SEE Universities (@eduSeeNews) November 11, 2020