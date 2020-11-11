السويد.. مسجد يتلقى بريدا يحوي "مواد خطرة"

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية كيم هيلد، لوكالة الأنباء الرسمية "TT"، إن البريد المرسل إلى المسجد يحوي مواد خطرة، مشيرة أن التحقيقات أظهرت عدم وجود إصابات في الحادث.

وأضافت أنه لأجل سلامة التحقيق لا يمكن الإفصاح عن مضمون الرسالة، وأن فرق الخبراء يواصلون البحث في محتويات المادة.

وأكدت هيلد، أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المسجد، وفتح تحقيق في الحادث.

وشهدت السويد خلال الأشهر الماضية، العديد من الدعوات التحريضية ضد المسلمين.

ففي أغسطس/ آب الماضي، أقدم ثلاثة ناشطين في حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، على إحراق نسخة من القرآن في مدينة مالمو. وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في المدينة.

وأواخر العام الماضي، دعت بعض الجماعات اليمينية المتطرفة، في مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قتل جميع المسلمين في السويد وإحراق المساجد.

وكشفت مجلة "إكسبو" السويدية، السبت، أن الجماعات اليمينية المتطرفة تتراسل عبر 11 مجموعة مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى كتابة كثير من سياسيي الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف، المعروف بمناهضته للمهاجرين، تعليقات في المجموعات التي تضم 44 ألف عضو.

وأوضحت المجلة أن أكثر التهديدات وعبارات الكراهية في تلك المجموعات المغلقة موجهة ضد المسلمين.

ومن أكثر التعليقات المتداولة في تلك المجموعات، الدعوة إلى "قتل جميع المسلمين في البلاد"، و"حرق المساجد"، و"دهم المساجد وقتل المسلمين المتضرعين ببنادق صيد".