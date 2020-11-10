البث الحي
سياسة

ميركل: الحرب على الإرهاب ليست صراعا بين الإسلام والمسيحية

المستشارة الألمانية خلال مشاركتها في القمة المصغرة
المستشارة الألمانية خلال مشاركتها في القمة المصغرة
10/11/2020

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن هجمات كتلك التي وقعت مؤخرا في كل من دريسدن وباريس ونيس وفيينا "هي هجمات على مجتمعنا الحر وعلى طريقتنا في العيش".

وجاءت تصريحات ميركل عقب قمة مصغرة عبر الفيديو جمعتها مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس الاتحاد الأوربي شارل ميشيل.

من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوربية إلى "رد سريع ومنسق" في مواجهة التهديد الإرهابي.

ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الرد يجب أن يشمل "تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية" فضلاً عن "تنفيذ مجموعة التدابير" التي سبق أن اتخذتها أوربا "في شكل كامل وصارم".

وقال ماكرون إن القادة المشاركين في القمة تحدثوا عن "مكافحة صارمة للدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على الإنترنت".

وأضاف "الإنترنت مساحة حرية، شبكاتنا الاجتماعية أيضا، لكن هذه الحرية لا توجد إلا في حال وجود أمن وفي حال لم تكن ملجأ لأولئك الذين ينتهكون قيمنا أو يسعون إلى تلقين أيديولوجيات قاتلة".

وأوضح ماكرون أنه "من الضروري أن يتم تطبيق هذا تسجيل أسماء المسافرين بشكل كامل مع قواعد بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها لأن أي خلل أمني على الحدود الخارجية أو داخل الدول الأعضاء يشكل خطراً أمنياً لمجمل الدول الأعضاء".

وعقدت القمة عبر الفيديو بعد أسبوع من هجوم فيينا وعدة هجمات في فرنسا الشهر الماضي.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس إن آلاف المقاتلين الأجانب "الذين نجوا من المعارك في سوريا والعراق وعادوا، أو لم يتمكنوا من الذهاب كثير منهم في السجن. بعضهم أُفرج عنه والحقيقة المؤسفة أنه سيتم الإفراج عن كثيرين من بينهم في السنوات المقبلة". وأضاف "أنهم قنابل موقوتة وإذا نريد حماية حريتنا بالكامل، علينا تقييد حرية هؤلاء الأشخاص".

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

بومبيو: تصرفات تركيا عدوانية للغاية وزيادة استخدام قدراتها العسكرية مبعث قلق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

اعتقال وطرد مرشحة كونغرس سابقة مسلمة من طائرة أمريكية (فيديو)

أفراد الأمن يعتقلون أماني الخطاطبة ويصطحبونها على أرض المدرج مواقع التواصل (موافع التواصل)