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مهاجران تركيان شريكان في تطوير لقاح كورونا المرتقب

الزوجان أوغور شاهين وأوزليم توريجي أساسا بيونتك الألمانية عام 2008
الزوجان أوغور شاهين وأوزليم توريجي أساسا بيونتك الألمانية عام 2008
10/11/2020

والعالمان هما أوغور شاهين (55 عاما)، وأوزليم توريجي (53)، ويرأس شاهين، مجلس إدارة شركة "بيونتك" الألمانية للصناعات الدوائية، وزوجته توريجي عضو بمجلس إدارة الشركة.

ولد شاهين في ولاية هاتاي التركية، وهاجر مع والده إلى ألمانيا حين كان في الرابعة من عمره، وتلقى تعليمه هناك، ونال شهادة الطب وأصبح أستاذا في أبحاث علم المناعة والسرطان.

نال العالم التركي الألماني شهادة الدكتوراه بامتياز عام 1992 ضمن بحث في العلاجات المناعية للخلايا السرطانية.

وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين من بين أغنى 100 ألماني، إلى جانب زوجته وزميلته عضوة مجلس الإدارة أوزلم توريتشي والتي تعمل شركتهما في الأساس بمجال تطوير المناعة ضد السرطان منذ عام 2008. 

ومع تفشي فيروس كورونا وسباق جميع شركات الأدوية العالمية لابتكار لقاح فعال ضده دخلت شركته في شراكة مع العملاقة الأمريكية فايزر، لتطوير لقاح لكورونا. 

ويتوقع بأن تسهم شركته في تسليم نحو 100 مليون جرعة للولايات المتحدة نهاية العام الحالي.

يذكر أن القيمة السوقية لشركة بيونتك المدرجة في بورصة ناسداك، والتي شارك الزوجان في تأسيسها، ارتفعت إلى 21 مليار دولار اعتباراً من إغلاق الجمعة، بعد أن كانت 4.6 مليارات دولار قبل عام، وذلك مع استعداد الشركة للعب دور رئيسي في التحصين الشامل ضد فيروس كورونا.

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أمس الإثنين أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعال بنسبة 90 بالمئة"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام تركية
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