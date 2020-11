مهاجران تركيان شريكان في تطوير لقاح كورونا المرتقب

والعالمان هما أوغور شاهين (55 عاما)، وأوزليم توريجي (53)، ويرأس شاهين، مجلس إدارة شركة "بيونتك" الألمانية للصناعات الدوائية، وزوجته توريجي عضو بمجلس إدارة الشركة.

ولد شاهين في ولاية هاتاي التركية، وهاجر مع والده إلى ألمانيا حين كان في الرابعة من عمره، وتلقى تعليمه هناك، ونال شهادة الطب وأصبح أستاذا في أبحاث علم المناعة والسرطان.

نال العالم التركي الألماني شهادة الدكتوراه بامتياز عام 1992 ضمن بحث في العلاجات المناعية للخلايا السرطانية.

وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين من بين أغنى 100 ألماني، إلى جانب زوجته وزميلته عضوة مجلس الإدارة أوزلم توريتشي والتي تعمل شركتهما في الأساس بمجال تطوير المناعة ضد السرطان منذ عام 2008.

ومع تفشي فيروس كورونا وسباق جميع شركات الأدوية العالمية لابتكار لقاح فعال ضده دخلت شركته في شراكة مع العملاقة الأمريكية فايزر، لتطوير لقاح لكورونا.

ويتوقع بأن تسهم شركته في تسليم نحو 100 مليون جرعة للولايات المتحدة نهاية العام الحالي.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020