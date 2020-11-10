"لورديانا" تطيح بمسؤولي تعليم في مصر

ونقلت عن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا في صعيد مصر أنه تمت إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية ومدرس الحصة ومشرف الدور للشؤون القانونية بسبب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مدار الأيام الماضية مقطع فيديو لطالبين ومُعلم بمدرسة ثانوية خلال مشاهدتهما مقطع فيديو لوصلة رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا"، باستخدام السبورة الذكية في مقدمة الفصل.

ودار حوار في مقطع الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل المختلفة، بين الطالبين ومعلم الفصل الذي كان يجلس على كرسي أثناء مشاهدة وصلة الرقص من دون أن يبدي أي اعتراض على ما يحدث.