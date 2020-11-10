فوكس نيوز تقطع البث عن حملة ترمب بعد اتهامات بتزوير الانتخابات الأمريكية

القناة التي ينظر إليها الكثيرون باعتبارها مقربة من ترمب، بثت المؤتمر الصحفي، إلى أن قطع مذيع الأخبار البث عن المؤتمر، قائلا إن المزاعم حول تزوير الانتخابات كانت "صارخة" وأن المسؤولين لم يقدموا أي دليل.

ويأتي ذلك بالرغم من أن القناة ينظر إليها على أن لها نزعة محافظة وتبث برامجا تحمل آراء مواتية بشكل واضح لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

ومع ذلك أعلنت فوكس نيوز، فوز جو بايدن بالانتخابات في نفس الوقت الذي فعلت فيه ذلك وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى، ووصفت بايدن بأنه الرئيس المنتخب.

وقال المذيع نيل كافوتو خلال بثّ المؤتمر الصحفي لحملة ترمب، الإثنين، وهو يندفع نحو المطالبة بقطع بث كايلي ماكناني، المتحدثة باسم ترمب" توقفوا .. توقفوا".

وقال للمشاهدين: "إنها تتهم الطرف الآخر بأنه يرحب بالتزوير وبالتصويت غير القانوني .. لا يمكنني الاستمرار في إظهار ذلك"، مشيرا إلى أنها لم تقدم دليلا على ذلك.

فوكس نيوز تقطع البث عن مؤتمر صحفي لحملة ترمب

دعاوى قضائية

ورفعت حملة ترمب أمس الإثنين دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، بالهزيمة بعد أيام من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

