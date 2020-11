فريق بايدن يهدد باللجوء للقضاء لبدء انتقال السلطة في أمريكا

وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن إدارة الخدمات العامة، عادة ما تقرّ بفوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية حيال التأخير في ذلك.

وأوضح المسؤول، أمس الإثنين أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن تأجيل وكالة فيدرالية الاعتراف بفوز الديمقراطيين على الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الأسبوع الماضي.

وعادة ما تعترف إدارة الخدمات العامة (GSA) بمرشح رئاسي عندما يتضح من فاز في الانتخابات حتى يمكن بدء انتقال السلطة.

ولم يحدث ذلك عندما أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من إعلان شبكات التلفزيون والأخبار الأمريكية فوزه يوم السبت بعد أن حصل على أصوات انتخابية كافية لتأمين الرئاسة.

ولا ينص القانون بوضوح على متى يجب أن تتصرف وكالة الأمن العام، لكن مسؤولي المكتب الانتقالي لجو بايدن يقولون إن انتصارهم واضح وأن التأخير غير مبرر ، حتى مع رفض ترمب الاعتراف بالهزيمة.

وزعم ترمب مرارا وتكرارا ، دون دليل، أن هناك تزويرا واسع النطاق في التصويت، ورفع مجموعة من الدعاوى القضائية للطعن في النتائج.

ويقول مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد إنه لا يوجد دليل على ذلك، ويقول خبراء قانونيون إن جهود ترمب من غير المرجح أن تنجح.

لم تحدد الفائز

وقال متحدثة باسم إدارة الخدمات العامة، إميلي ميرفي، التي عينها ترمب في 2017 ، إنها لم تحدد بعد "الفائز بصورة واضحة" في حين قال مصدر مقرب من مورفي إنها" محترفة دقيقة وستأخذ وقتها في اتخاذ قرار دقيق".

وقال مسؤول في فريق بايدن إن الوقت قد حان للإدارة لمنح تأكيد يعترف بالرئيس المنتخب، وقال إن الفريق الانتقالي سينظر في اتخاذ إجراء قانوني إذا لم يتم منحه.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، رافضا تحديد خيارات أخرى: "الإجراء القانوني هو بالتأكيد احتمال ، لكن هناك خيارات أخرى ندرسها".

Emily Murphy, the administrator of the General Services Administration, must formally recognize President-elect Joe Biden for the transfer of power to begin. But with President Trump's refusal to concede, the process is in limbo.https://t.co/djgfVDJ4Y2

