رفض ترمب الإقرار بهزيمته.. هل هو ميزة شخصية أم رهان سياسي؟

وقال تقرير لفرانس برس" وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، يضاعف الجمهوريون الطعون القضائية، وسط اتهامات وجهها ترمب بنفسه إلى الديمقراطيين بـ"سرقة" الانتخابات.

وأوضحت أستاذة التاريخ في جامعة نيويورك روث بن غيات أن "الميزات التي سمحت لدونالد ترمب بفرض نموذجه المتسلط على الرئاسة- وهي العجرفة والقسوة وفكرة أنه ينبغي الدفاع عنه بوجه أعدائه- تجعل من الصعب أن يقبل بهزيمته".

وأضافت الأستاذة المتخصصة في القادة المتسلطين "من الأسهل القول إن الانتخابات كانت مزوّرة، على الاعتراف بأن سياسته نفّرت عددا من الناس كافيا ليخسر" الانتخابات، مشيرة إلى أن خطاب إقرار بالهزيمة سيكون بالنسبة لترمب "إذلالا علنيا".

"نرجسي مضرّ"

وقال عالم النفس في بالتيمور جون غارتنر إن الرئيس المنتهية ولايته "نرجسي مضرّ" محذرا بأنه قد يتبع سياسة "الأرض المحروقة" طوال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى تنصيب بايدن رئيسا في يناير/ كانون الثاني.

ورفض ترمب مرارا القول ما إذا كان سيترك السلطة بهدوء، وقال أستاذ قانون، إن دونالد ترمب يجب أن يضمن بأنه لن يعتبر فاشلا، بل ضحية قوى دولة الظل.

وأوضح أستاذ القانون في جامعة أمهيرست لورانس دوغلاس الذي صدر له قبل فترة قصيرة كتاب عن الرئيس بعنوان "هل سيرحل؟" أن ترمب "يجب أن يضمن بأنه ضحية قوى دولة الظل الشريرة المتحالفة ضده منذ توليه السلطة".

وبحسب عالمة النفس ماري ترمب ابنة شقيق الرئيس التي أصدرت كتابا تنتقد فيه العائلة، فإن رجل الأعمال السابق ورث طباع والده "المستبدّة".

وماري ترمب هي ابنة فريد ترمب جونيور الذي توفي العام 1981 في الثانية والأربعين من العمر جراء تبعات إدمان الكحول.

وأوضحت أن عمها تعلم كيف "يكذب ليبرز نفسه" بعدما شهد الإذلال الذي لحق بشقيقه الأكبر، ما ساهم على حد قولها في تحويله إلى كاذب نرجسي.

وأوردت مجلة "ذي أتلانتيك" في مطلع سبتمبر/ أيلول في تقرير أن الرئيس وصف في 2018 الجنود الأمريكيين الذين قضوا خلال الحرب العالمية الأولى بأنهم "فاشلون" و"أغبياء".

Civil servants, the backbone of our government, are under assault by this administration. It's a breathtaking act of cynicism more befitting "a dictatorship, a banana republic or a military regime."

Please read this excellent article by @Laurie_Garrett https://t.co/B5sGXK5mnm

— Mary L Trump (@MaryLTrump) October 26, 2020