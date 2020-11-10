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رسالة من أردوغان لترمب بعد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار)
10/11/2020

يأتي ذلك بُعيد تهنئة الرئيس التركي للفائز في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الديموقراطي جو بايدن.

وكتب أردوغان في رسالة نشرتها الرئاسة التركية: "أشكركم لرؤيتكم الصادقة والحازمة، التي سمحت بتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة" و"لصداقتكم الوطيدة".

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة.

وقال في البرقية، إن تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين ضرورة تقتضيها المصالح المشتركة، مؤكدًا أن تركيا ستواصل بذل جهودها بهذا الخصوص في الفترة المقبلة.

وتجنب الرئيس التركي أن يشير في رسالته إلى هزيمة ترمب الانتخابية، والتي لا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الإقرار بها.

ولكن قبل أن يوجّه الشكر إلى ترمب، بادر أردوغان إلى الاعتراف بفوز الديموقراطي بايدن وتهنئته، آملًا تعزيز العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وأنقرة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الأعوام الأخيرة.

ومن أبرز الملفات الخلافية بين البلدين النزاع في سوريا، والحد من الحريات في تركيا، ورفض واشنطن تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي يعده أردوغان المحرك الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/تموز 2016.

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