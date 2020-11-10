رسالة من أردوغان لبايدن بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وشدد أردوغان في رسالته مجددا على عزم أنقرة "العمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية" في الفترة المقبلة، مضيفا أن "التعاون والتحالف القوي" بين البلدين سيظل يسهم في السلام العالمي.

وأوضح أن "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وأضاف: "في هذه المرحلة الجديدة، أكرر عزمي على العمل في شكل وثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار"، واصفا العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بأنها "قديمة العهد" و"استراتيجية".

وقال أردوغان "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات وأنقل إليكم تمنياتي الصادقة بالسلام والازدهار للشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تتوقع حل القضايا التي "تسمم" العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن البحث عن حلول للصراعين في سوريا وليبيا يتيح فرصا جديدة لتحسين العلاقات.

وتمكن أردوغان من بناء علاقة شخصية مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رغم الخلاف بين الدولتين، الشريكين في حلف شمال الأطلسي، على عدة قضايا من بينها رفض واشنطن تسليم فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشل وشراء أنقرة منظومة (إس- 400) الصاروخية الروسية.

ونتيجة للخلاف حول المنظومة الدفاعية ألغت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج إنتاج طائرتها المقاتلة إف-35، قائلة إن المنظومة الروسية تعرض الطائرة للخطر.

وقال تشاووش أوغلو إن شراء المنظومة الروسية إس-400 "تم"، مضيفا أن إبعاد تركيا عن برنامج الطائرة إف-35 سيؤثر سلبا على الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي.