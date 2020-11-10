القضاء يرفض دعوى عبير موسي لإيقاف نشاط "علماء المسلمين" في تونس

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي (مسؤول قضائي)، قوله إن "المحكمة قررت رفض الطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر والمتعلق بتوقيف نشاط (ندوات أو مؤتمرات) الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالبلاد".

وأوضح الدالي أن القرار قابل للاستئناف في ظرف 20 يوما من تاريخ رفض الطلب.

وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت رئيسة الحزب (16 نائبا بالبرلمان/ 217) عبير موسي، أنها رفعت قضية استعجالية لإيقاف أشغال اتحاد العلماء المسلمين في تونس، وأنشطته بجامعة الزيتونة بالعاصمة.

وقالت عبير موسي، في تصريحات سابقة، إن الاتحاد قام بتوظيف جامعة الزيتونة، عبر ما أصبحت تنشره في ندواتها.

وحذرت من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية "دينية متطرفة"، وفق تعبيرها.

وكانت كتلة الدستوري الحر (برئاسة عبير موسي) قد نفذت في يوليو/تموز الماضي اعتصاما داخل البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لكن البرلمان رفض طلبها وجدد الثقة في الغنوشي.

وطالما أعلنت عبير موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.