البيت الأبيض يمنع التعاون مع فريق بايدن الانتقالي

جاء ذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، للإشارة إلى "تلقي مسؤولين كبار في إدارات حكومية أمرا بعدم التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن".

وأوضحت الصحيفة أن الأوامر صدرت بعدما قام مسؤولون بإعداد كتيبات موجزة وتخصيص مساحات مكتبية لفريق بايدن المقرر قدومه إلى البيت الأبيض في وقت قريب هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة، أخبرت إدارة ترمب هؤلاء المسؤولين بأن انتقال السلطة "لن يتم الاعتراف به حتى يتم تأكيد انتخاب بايدن من قبل إدارة الخدمات العامة".

والأسبوع الماضي، أرجأت إدارة الخدمات العامة، التي تدير الوكالات الفيدرالية، السماح لمساعدي بايدن بالبدء رسميا في المرحلة الانتقالية، قائلة إنه ليس هناك "تأكيد" حتى الآن للفائز في الانتخابات.

وبثت قناة فوكس نيوز الأمريكية مؤتمرا صحفيا لحملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، إلى أن اقتطع مذيع الأخبار البث عن المؤتمر، قائلا إن المزاعم حول تزوير الانتخابات كانت "صارخة" وأن المسؤولين لم يقدموا أي دليل.

يأتي ذلك بالرغم من أن القناة ينظر إليها على أن لها نزعة محافظة وتبث برامجا تحمل آراء مواتية بشكل واضح لصالح ترمب.

ومع ذلك فإنها أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات في نفس الوقت الذي فعلت فيه ذلك وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى، ووصفت بايدن بأنه الرئيس المنتخب.

وقال المذيع نيل كافوتو، وهو يندفع نحو المطالبة بقطع بث كايلي ماكناني، المتحدثة باسم ترامب: "توقفوا .. توقفوا".

وقال للمشاهدين: "إنها تتهم الطرف الآخر بأنه يرحب بالتزوير وبالتصويت غير القانوني.. لا يمكنني الاستمرار في إظهار ذلك"، مشيرا إلى أنها لم تقدم دليلا على ذلك.