اغتيال محامية ليبية وسط الشارع في بنغازي (فيديو)

وكانت البرعصي (46 عامًا)، وهي وجه إعلامي في ليبيا، تتحدث عن نساء يقعن ضحايا أعمال عنف، في مقاطع فيديو تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إدارتها جمعية محلية تدافع عن حقوق النساء.

وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "قُتلت رميًا بالرصاص في شارع 20، أحد أكبر الشوارع التجارية في بنغازي"، مضيفًا "قبلها بلحظات كانت تبث فيديو مباشر عبر حسابها في فيسبوك".

حين يتم إغتيال إنسان لدوافع تتعلق بمفهوم مزاجي لتقديس الرموز والأشخاص ، فإن هذا الفعل لا يخرج عن منطق الهمجية والفوضى وغياب القانون. فما حدث في بنغازي منذ قليل من جريمة قتل بشعة دموية للمحامية حنان البرعصي إنما يمثل مرحلة إغتيال وطن وتدمير مجتمع وترهيب شعب كامل pic.twitter.com/tcsqUzAUcK — نسويات ليبيا (@Libyanfeminist1) November 10, 2020

وفي المقطع الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك، ظهرت المحامية جالسة في سيارة أمام الكاميرا تنتقد مجموعات مسلحة قريبة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤكدة أنها "مهدَّدة".

وأصدرت وزار الداخلية بيانًا حول مقتل حنان البرعيصي أشارت فيه إلى تكثيف عمليات البحث والتحري للوصول إلى الجناة، وقدّمت التعازي لأسرة الفقيدة وذويها.

وأثار مقتل حنان البرعصي ردود فعل محلية ودولية كثيرة مستنكرة ومطالبة بإحقاق العدالة.

من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية مقتل الناشطة الليبية، مشيرة إلى أنها تلقت ععدًا من التهديدات بالقبل من أشخاص

#ليبيا: تدين منظمة العفو الدولية اغتيال المحامية #حنان_البرعصي في بنغازي اليوم. وكانت حنان دأبت على انتقاد عدد من الافراد المرتبطين بالمجموعات المسلحة في شرق البلاد. (1/3) pic.twitter.com/8amrtPpZXw — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 10, 2020

وكانت حنان قد تلقت عدة تهديدات بما فيها التهديد بالقتل لها ولابنتها على خلفية تلك الانتقادات. في اليوم السابق لمقتلها، أعلنت حنان عن عزمها نشر فيديو عن فساد صدام، ابن المشير خليفة حفتر القائد العام لما يسمى بالقوات المسلحة العربية الليبية. (3/2) — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 10, 2020

وأضافت أن مقتل البرعصي "دليل على المخاطر التي تواجهها النساء في ليبيا، لا سيما اللاتي يتحدثن في أمور سياسية، ويواجهن موجة من الإساءات والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي تحقيق"، مؤكدة في الوقت نفسه: "على القوات المسلحة العربية الليبية أن تحقق بشكل عاجل في عملية قتل حنان، وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

ويعد مقتل حنان دليل على المخاطر التي تواجهها النساء في ليبيا اللاتي يقمن بالحديث على أمور سياسية، ويواجهن موجة من الاساءات والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي تحقيق. على القوات المسلحة العربية الليبية ان تحقق بشكل عاجل في عملية قتل حنان وتقديم المسئولين إلى العدالة. — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 10, 2020

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من النساء منهن مختفيات قسريًا وأخريات قُتلن خلال السنوات الماضية بطرق أقرب إلى طريقة مقتل البرعصي.

إختطاف وقتل ناشطات لم يرتكبن جريمة سوى أنهن يريدن الإصلاح والتغيير عمل حقير لايقدِم عليه من عنده ذرة من الشرف و الغيرة

من المخجل والمحزن حقًا ان تستمر ليبيا في جرائمها ضد المرأة #العدالة_لسلوى_بوقعيقيص#العدالة_لحنان_البرعصي#العدالة_لفريحة_البركاوي #العدالة_لأنتصار_الحصائري pic.twitter.com/woWTL2DLvL — نسويات ليبيا (@Libyanfeminist1) November 10, 2020

بيان مديرية أمن #بنغازي بشأن واقعة مقتل المواطنة ( حنان البرعصي ) . #ليبيا pic.twitter.com/gDWM0jMfx3 — MOHAMMED MAHJOOB (@M_MAHJOOB32) November 10, 2020

#بنغازي_المدينة_المنكوبة#حنان_البرعصي_تغتال_بطلقة_فالرأس بفتوى من المداخلة و أمر من صدام و تنفيذ من فرقة الموت تقتل المحامية حنان البرعصي في وضح النهار بطلقه فالرأس بشكل مباشر في وسط شارع عشرين pic.twitter.com/pi5lOC4HSj — نادين الفارسي (@Nadeenalfarsi) November 10, 2020

كما أدانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا حادث مقتل البرعصي، عبر تغريدة على تويتر، قالت فيها إنها مصدومة من الحادث وعبّرت عن قلقها البالغ إزاء المختطفين.

سفارة الولايات المتحدة مصدومة من مقتل محامية، وتشعر بقلق بالغ إزاء المختطفين #ليبيا https://t.co/0ctN6KKCp6 — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) November 10, 2020

وكتبت المحامية إلهام السعودي -المعروفة أيضًا بدفاعها عن حقوق الإنسان- في تغريدة أنه نبأ "مخيف ومروّع وتذكير أليم بالواقع على الأرض، وخصوصا بالنسبة للنساء".

وعلقت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح على تويتر أن جريمة اغتيال البرعصي "تذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقب عليها أحد. على السلطات في الشرق التحقيق على وجه السرعة ومحاسبة الجناة".

إن الأنباء عن اغتيال المحامية حنان البرعصي في #بنغازي #ليبيا مخيفة وتقشعر لها الأبدان، وتذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقب عليها أحد. على السلطات في الشرق التحقيق على وجه السرعة ومحاسبة الجناة. — Hanan Salah (@HananMSalah) November 10, 2020

قالك الداخلية باشرت بفتح تحقيق في حادثة اغتيال المحامية حنان البرعصي

علاش ما انفتحش التحقيق بعد تهفيدها واطلاق الرصاص على سيارة ابنتها قبل ايام قليلة من قبل سيارات عسكرية وافراد بلباس عسكري — ليبية حائرة (@laila_k09) November 10, 2020

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كما تشهد نزاعًا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطنية (المعترف بها دوليًّا) برئاسة فايز السراج ومقرّها طرابلس، وقوات حفتر في شرق البلاد.

وبعد فشل هجوم شنته قوات حفتر في أبريل/ نيسان 2019 على العاصمة طرابلس، توقفت المعارك منذ يونيو/ حزيران الماضي، ووقع الطرفان على اتفاقية وقف إطلاق نار دائم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبدأت جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس، الإثنين، بمشاركة 75 ممثلًا لمختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة، سعيًا لتسوية سياسية للنزاع.