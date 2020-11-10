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سياسة|تركيا

أردوغان يعين لطفي ألوان وزيراً للمالية خلفاً لصهره براءت البيرق

لطفي ألوان وزير المالية التركي
لطفي ألوان وزير المالية التركي
10/11/2020

وألوان (58 عاماً) رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، وسبق أن شغل مناصب حكومية عدة من بينها نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية.

وخلال السنوات الماضية، شغل ألوان عديدا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وجاء تعيين ألوان بعيد قبول الرئيس التركي استقالة صهره من منصب وزير المالية بعد عامين على توليه الحقيبة. وكان البيرق استقال بشكل مفاجئ  الأحد لأسباب صحية.

وجاءت استقالته بعد إقالة أردوغان حاكم المصرف المركزي بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة.

وسجلت العملة التركية الإثنين أعلى مكاسب لها بعد إعلان البيرق تنحيه.

وأنهت التعاملات الإثنين عند حوالي 8 ليرات مقابل الدولار، بعد أن افتتحت التعاملات عند حوالى 8.40 مقابل الدولار.

وقالت وكالة بلومبرغ إن المكاسب البالغة 5 بالمئة، هي الأعلى في سنتين.

وقبل أردوغان رسميا استقالة البيرق، في بيان نشره المكتب الرئاسية بعد إغلاق الأسواق المالية التركي مساء الإثنين.

وكان البيرق قد كتب في بيان على حسابه الرسمي على انستغرام "بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي (كوزير للمالية) لأسباب صحية".

وشغل البيرق سابقا منصب وزير الطاقة بين 2015 و2018، وتسبب إعلانه الأحد بحدوث ارتباك بين المسؤولين الأتراك.

وحل وزير المالية السابق ناجي إقبال محل أويصال الذي خدم في منصبه لمدة 16 شهرا فقط.

وصرح محافظ المصرف المركزي الجديد أن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه.

وقال إقبال في بيان إن المصرف المركزي "سيستخدم بشكل حاسم جميع أدوات السياسة سعيا لتحقيق الاستقرار الموضوعي لأسعاره"، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع الحالي قبل الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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