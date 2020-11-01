نجل قاض.. القبض على طفل مصري قاد سيارة وصدم شرطيا (فيديو)

وبحسب المقطع طلب الشرطي من الطفل إبراز رخصتي السيارة والقيادة، إلا أن الطفل تحدث بشكل غير لائق ثم سأل الشرطي عن الكمامة، ثم أسرع منطلقا بالسيارة، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بها وسقوطه أرضا، بينما فر الطفل هاربا بعد أن تعدى على الشرطي لفظيا أيضا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم تحديد هوية الطفل من قبل أجهزة الأمن وتبين أنه نجل قاضٍ مقيم في حي المعادي، وكان يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280.

وكشف مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية، أنه تم التحفظ على الطفل، وأنه من المقرر عرضه على جهات التحقيق واستدعاء ولى أمره.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت عبر فيسبوك أنها رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأضافت أن النائب العام المصري أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

ولقي المقطع استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل متسائلين "كيف سمح له والداه بقيادة سيارة وتعريض نفسه والآخرين للخطر"؟.

وأشاد آخرون بدور الشرطي الذي أصر على إيقاف الطفل وطلب منه رخصة السيارة، مطالبين بتحقيق العدالة.

طفل مدلل بكبيره اولى اعدادي مشافش دقيقة رباية سايق عربية مرسيدس بيتعدي على شرطي مرور و صحابه ورا بيضحكوا و هخخهوهو و كلها كام سنة و يبقى متحرش و مغتصب قد الدنيا زي المدللين اللي من نفس الطبقة الاجتماعية المكمكمة المدارية ورا الفلوس و السلطة و المظاهر https://t.co/xNDfQus9z6 — SALMA.. (@MinimizedMee) October 31, 2020

يعني طفل راكب عربية مرسيدس ومش معاه رخص اكييد ..ويكلم واحد اكبر منه بالاسلوب ده عشان مفيش تربية لمًا يبقي في سن صغير زي ده وكل حاجة متاحة بالنسباله وشايف ان الي بيعمله ده رواشة واكيد اي حاجة هتحصل اهله هيطلعوا منها يبقي هيكبر ويبقي عالة علي المجتمع بجد … https://t.co/AefiIiQSMp — اسراء محمد 🍒 (@Esraaamohameddd) October 31, 2020

المشكلة اكبر من طفل يسوق عربية ، المشكلة فى أب و أم لم يشعروا بذرة خوف على ابنهم ..هو فيه ايه ؟! — Negween Samaha (@NegweenSamaha) October 31, 2020

طفل يسوق عربيه علشان ابوه

قاضي ويمشي بيها في طريق

عام المفروض يتم القبض علي

الأب !!!!!!!!! — Samaa Samy (@SamaaSamy20) October 31, 2020