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سياسة|مصر

نجل قاض.. القبض على طفل مصري قاد سيارة وصدم شرطيا (فيديو)

تحدث الطفل بأسلوب غير لائق مع الشرطي ثم صدمه وفر هاربا
تحدث الطفل بأسلوب غير لائق مع الشرطي ثم صدمه وفر هاربا
1/11/2020

وبحسب المقطع طلب الشرطي من الطفل إبراز رخصتي السيارة والقيادة، إلا أن الطفل تحدث بشكل غير لائق ثم سأل الشرطي عن الكمامة، ثم أسرع منطلقا بالسيارة، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بها وسقوطه أرضا، بينما فر الطفل هاربا بعد أن تعدى على الشرطي لفظيا أيضا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم تحديد هوية الطفل من قبل أجهزة الأمن وتبين أنه نجل قاضٍ مقيم في حي المعادي، وكان يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280. 

وكشف مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية، أنه تم التحفظ على الطفل، وأنه من المقرر عرضه على جهات التحقيق واستدعاء ولى أمره. 

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت عبر فيسبوك أنها رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأضافت أن النائب العام المصري أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا. 

ولقي المقطع استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل متسائلين "كيف سمح له والداه بقيادة سيارة وتعريض نفسه والآخرين للخطر"؟. 

وأشاد آخرون بدور الشرطي الذي أصر على إيقاف الطفل وطلب منه رخصة السيارة، مطالبين بتحقيق العدالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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