مصر.. مرشح لمجلس النواب يقفز على الجمهور في مؤتمر انتخابي (فيديو)

وفاجأ النائب عجينة، مرشح حزب المؤتمر لمجلس النواب في إحدى دوائر محافظة الدقهلية، الحضور وقفز على أكتافهم ليحملوه عقب انتهاء المؤتمر وصولا إلى سيارته.

وقبل أن يقفز قال "أنا متعود إن كل ما آجى (قرية) زيان وأعمل فيها مؤتمر، أنا مبنزلش من على المسرح زي ما الناس بتنزل، أنا بنزل طاير على الناس".

وسخر مغردون مما فعله المرشح ووصفوا ما بدر منه بـ"التصرف الغريب".

وعلق الكاتب عمار علي حسن على الفيديو قائلا "شر البلية ما يضحك، تصعد النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، لك الله يا مصر".

وقال نشطاء إن الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب تعكس المناخ السياسي في مصر الذي أعاد رموز نظام الحزب الوطني القديمة بنفس الممارسات.

شر البلية ما يضحك ..

تصعد النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع.

لك الله يا مصر … https://t.co/AqAU5kZsBG — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) November 1, 2020

وتجرى في مصر حاليا انتخابات مجلس النواب، بينما تنتشر، بحسب مراقبين، عمليات شراء الأصوات، والمال السياسي، والتزوير من قبل أعضاء الحزب الوطني المنحل في مشهد يراه مراقبون أشبه باستنساخ لما حدث في الانتخابات البرلمانية عام 2010 والتي تلتها ثورة يناير 2011.

والله يا جدعان دي ليلة للتاريخ

النائب الهامي عجينه وقفزة الثقة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/pds73o6YIL — Elmahdey (@Elmahdey12) October 31, 2020

وشهدت مصر السبت والأحد الماضيين انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، ودُعي حوالي 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، حسب عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

ويصوّت المصريون لاختيار 568 من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

وتجري جولة الإعادة خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.