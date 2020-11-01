"لن تخدعنا ماكرون" يتصدر بعد أول حديث لرئيس فرنسا إلى المسلمين

كما دشن ناشطون وسم "#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية5" ليتصدر تويتر في مصر تأكيدًا على استمرار حملات المقاطعة ردًا على الإساءة للنبي محمد ﷺ.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث إلى الجزيرة، في مقابلة خاصة بُثت مساء السبت، أكد خلالها أن أخبار دعمه الرسوم المسيئة "مضللة ومقتطعة من سياقها"، وأن حكومته لا تتبنى تلك الرسوم لكنها تحمي حرية التعبير.

تفاعل وتداول كبير من عدة دول عربية وإسلامية لـ وسم : #لن_تخدعنا_ماكرون رداً على تصريحات #ماكرون الأخيرة، وأنها لن تخدعنا ولن تثنينا عن الاستمرار في المقاطعة.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه4 pic.twitter.com/eIOxutkRb3 — معالي الربراري (@Mrbrary) October 31, 2020

كما أكد أن تصريحاته حُرّفت وأنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد، لافتًا إلى أن الصحافة في فرنسا حرة وأن الصحيفة التي نشرت تلك الرسوم ليست ناطقة باسم الحكومة، لكن اعتبر أن هذه الرسوم لا تبرر العنف.

وقال ماكرون "هناك أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدعون الدفاع عنه، يقتلون ويذبحون ويدلون بخطابات تبرر ذلك"، وتابع "ما يمارس باسم الإسلام هو آفة للمسلمين بالعالم، وأكثر من 80 في المئة من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، وهذه مشكلة لنا جميعا".

واصلوا المقاطعة فقد أصبح يرتعش من الخوف ربما غدا سيغرد بعبارة: "إلا رسول الله" #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه5 pic.twitter.com/DJFkwMlaLN — Hosam (@Hossam_na4) November 1, 2020

كما رأى ماكرون أنّ حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول المسلمة "غير لائقة" و"غير مقبولة".

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه5 قال ايش قال :

أتفهم مشاعر المسلمين…!

هذا ليس إعتذار ولن نتراجع عن مقاطعة المنتجات الفرنسية ولن نتهاون فيها أبدا pic.twitter.com/1y0fmH41zI — فوز | 📚 (@Foozz_2030) November 1, 2020

وقال إنّ هذه الحملة "غير لائقة وأندد بها. لكنّ بعض المجموعات الخاصة أطلقتها لأنّها لم تفهم ولأنّها استندت إلى أكاذيب، إلى الرسوم الكاريكاتورية، وفي بعض الأحيان أطلقها مسؤولون. هذا غير مقبول".

واعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات ماكرون الجديدة محاولة تهدئة بعد حملات المقاطعة التي شنتها الشعوب العربية والإسلامية للبضائع الفرنسية.

#لن_تخدعنا_ماكرون لم يعتذر ولكن خايف من المقاطعة — ابو عبد الرحمن سيد (@said_byan) November 1, 2020

بينما اعتبرها البعض "خدعة" لتحقيق مكاسب سياسية، ورأى آخرون أنها ربما تراجع أو تصحيح مسار خاطئ أو توضيح أمور ملتبسة في وقت تشهد فيه فرنسا العديد من الأزمات الداخلية التي يواجهها ماكرون ويواجه معها انتقادات سياسية شتى.

إذا وعظت فأوجز فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً. هكذا قال الصديق رضي الله عنه. ولو أنه درس المقولة لاستفاد من ظهوره على الجزيرة.

لكنه تكلم كثيراً وحام حول النقطة الرئيسية ولم يحقق المنتظر منه، ولهذا #لن_تخدعنا_ماكرون #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه4 مستمرة إلى ما شاء الله لها أن تكون. pic.twitter.com/YTq6HAV82L — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) November 1, 2020

وهذه المقابلة هي الأولى التي يجريها ماكرون منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لفرنسا والتي اندلعت على خلفية تصريحاته التي دافع فيها عن -نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد- باسم حرية التعبير عقب قتل مدرس بالقرب من باريس عرض على تلامذته رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

فيديو مهم وأصوات عاقلة تخرج من فرنسا تحذر من عواقب صب الزيت على النار بسبب تصريحات ماكرون. #لن_تخدعنا_ماكرون pic.twitter.com/80wysdV9qk — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 31, 2020

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في محيط ماكرون أن الرئيس الفرنسي يسعى في هذه المقابلة إلى "توضيح رؤيته بطريقة هادئة"، مع رغبته في إظهار أن "تصريحاته حول محاربة الانعزالية تم تشويهها وأن (تصريحاته) حول الرسوم المسيئة للنبي محمد يتم عرضها بطريقة كاريكاتيرية في أغلب الأحيان".

بتدعى انك رافض للرسوم المسيىه وانها من جهات غير حكومبه احنا كمان جهات غير حكوميه حنقاطعك من اجل نبينا #لن_تخدعنا_ماكرون — omaima Ahmed (الخاص ممنوع) (@omaimaahmed33) November 1, 2020

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني الحكومية، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

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سنستمر فى المقاطعة حتى يعرف العالم الغربي المسيحى،مدى حبنا لرسول الله #لن_تخدعنا_ماكرون — معتز ابراهبم (@JRhQUdX9TxVU1qj) November 1, 2020

الا وسول الله لن تخدعنا ياماكرون #لن_تخدعنا_ماكرون — NY (@nb_bakr) November 1, 2020

قتلوا مليون ونصف مليون جزائري، قتلوا المسلمين في مساجدهم، وضعوا هياكل الجزائريين في متحف كل هذا ويقولون عن المسلمين إرهابيين وقلته !!! #لن_تخدعنا_ماكرون pic.twitter.com/kcNIXRvcXL — أحمد بن محمد السليمي العطوي (@Ahmad_mohammid) November 1, 2020