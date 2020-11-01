عمرو موسى يعلق على أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد وتصريحات ماكرون.. ماذا قال؟

وكتب موسى، الأحد، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "لا أفهم أن تكون "اللا سامية" جريمة، بينما "اللا إسلامية" وجهة نظر!.

وفي 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم " المسيئة للنبي محمد، ما أثار موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، شملت حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وشهدت عدة دول عربية وإسلامية تظاهرات واسعة تنديدا بالإساءة الفرنسية للإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأضاف موسى خلال منشور له: "ازدواجية المعايير آفة كبرى، والسياسات المنبثقة عنها وردود الفعل المترتبة عليها تدفع إلى أجواء من الصدام المتصاعد، وسيل متزايد من الدماء لا يصح السكوت إزاءه؛ وفي كل الأحوال لا يمكن اعتبار القتل إلا جريمة نكراء لا يصح تبريرها".

وتابع: "إذا استمر الموقف إزاء الإسلام شرقا وغربا، نكون في مواجهة تفسير أوسع، بل تأصيل وتأكيد لصراع الحضارات؛ ينتقل من طرح يتعلق بصراع بين الإسلام والغرب إلى صراع مع مختلف الحضارات الأخرى. ونراجع هنا الموقف في آسيا إزاء الأقليات الإسلامية في أكثر من بلد. وهذا كله يهدد السلم والأمن الدوليين".

وواصل موسى أن هذا يتطلب اتخاذ اجراءات يقوم بها أو يوجه بها الأزهر الشريف وعلى رأسها:

إعادة تأهيل الفكر وتمكين صياغة محدثة للخطاب الإسلامي تتوجه إلى كافة الحضارات الأخرى وتتفاعل مع منطقها.

طلب عاجل من الأجهزة الدستورية والقانونية في مختلف البلاد التي يعاني فيها المسلمون من التفرقة وسوء المعاملة، من السياسات مزدوجة المعايير، لرفع الظلم عنهم، وكذا تجريم إهانة الرمز الأعظم للدين الإسلامي ورموزه الكبرى.

النظر في طلب إحدى الدول الإسلامية الكبرى، أو مجموعة منهم عقد جلسة لمجلس الأمن لنظر هذه الموجة من صراع الحضارات وآثارها على السلم والأمن والاستقرار الدولي، على أن تكون المناقشة علنية أمام الرأي العام العالمي.

وفي نفس الوقت يجب أن يشمل الطلب عقد جلسة مغلقة على مستوى القمة للمجلس بمشاركة طالبي الانعقاد لمناقشة صريحة لهذا الموقف الخطير، والاتفاق على خطوات احتوائه.

وكان ماكرون قد أعرب في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أمس السبت، عن "تفهمه" لمشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، لكن لم يعلن صراحة رفضه الإساءة للإسلام.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوم مسيئة لخاتم الأنبياء، على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات لماكرون شدد فيها على عدم تخليه عن ذلك.

وأثارت الرسوم، وتصريحات ماكرون، موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية