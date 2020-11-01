صحيفة: إحباط محاولة انقلاب في السودان.. من المتهمون؟ (فيديو)

وأضافت الصحيفة أن المحاولة خطط لها عسكريون حاليون وسابقون و"فصيل سياسي إسلامي". وأوضحت أن القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري علي مجوك وعدد من الضباط النظاميين والمعاشيين والإسلاميين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن هذا العمل ليس انقلابا ضد قوات الدعم السريع فحسب، ولكن كان محاولة انقلاب ضد النظام القائم بأكمله.

وتعليقا على الموضوع يرى المحلل السياسي السوداني الدكتور طارق الشيخ أن هذه المحاولات هي متوقعة من أنصار النظام لأن الجيش كله قوامه من جماعة النظام القديم.

وأضاف أنه كلما كانت هناك رؤية من جانبهم بأن الوضع مناسب ليكون هناك عمل بالشارع يكون هناك تحرك، لكنه يرى أن الشارع أغلق صفحة الحركة الإسلامية ووصولهم للسلطة بأي شكل من الأشكال.

ويعتقد الشيخ أن قيام الجيش بأي محاولة عسكرية صرفة لن يكتب لها النجاح لأنه لا يوجد من يساندها، لأن الشارع السوداني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية.

ورجح الشيخ تكرار مثل هذه المحاولات في المستقبل، لكنه أشار إلى أن هناك "يقظة من داخل الجيش نفسه" لأسباب كثيرة خاصة بالقيادات العسكرية وحماية نفسها من أي مغامرة عسكرية قد تجلب عليهم المتاعب، على حد تعبيره.

ونوه الشيخ إلى أنه ربما جرى تضخيم الأمر من قبل المخابرات العسكرية، التي ربما توافر لديها معلومات لكنها تقوم باستخدامها بالشكل الذي تريد وفي التوقيت الذي تريد أيضا.