شاهد: لحظة وفاة قائد صاعقة قوات حفتر خلال حفل في بنغازي

وأظهرت اللقطات سقوط اللواء ونيس بوخمادة خلال إلقائه كلمة في افتتاح مدرسة بمدينة بنينا شرقي بنغازي.

ونشرت صفحة أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم قوات حفتر، بيانا نعت فيه بوخمادة، وقالت إنه توفي إثر إصابته بمرض "لم يمهله كثيرا" من دون تسمية المرض.

واعتبر مغردون أن اللواء الراحل كان مسؤولا عن قتل الأطفال وتعذيب الأبرياء، على حد قولهم.

"يا بابا المية مالحة" هكذا كان حال أطفال قنفودة ببنغازي..

ونيس بوخماده التابع لحفتر صاحب مقولة " شرع الله نحن معادش نبوه "

سيحاسب عند الله على تشريد ومقتل أطفال قنفودة وتعذيبهم..

وكل نفس بما كسبت رهينة. — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 1, 2020

https://twitter.com/ElgotaitKhawla/status/1322870878561017861?ref_src=twsrc%5Etfw

#عااااااجل | وفاة آمر مليشيا القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للمجرم حفتر

ونيس بوخماده. — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 1, 2020