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سياسة

شاهد: لحظة وفاة قائد صاعقة قوات حفتر خلال حفل في بنغازي

1/11/2020

وأظهرت اللقطات سقوط اللواء ونيس بوخمادة خلال إلقائه كلمة في افتتاح مدرسة بمدينة بنينا شرقي بنغازي. 

ونشرت صفحة أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم قوات حفتر، بيانا نعت فيه بوخمادة، وقالت إنه توفي إثر إصابته بمرض "لم يمهله كثيرا" من دون تسمية المرض.

واعتبر مغردون أن اللواء الراحل كان مسؤولا عن قتل الأطفال وتعذيب الأبرياء، على حد قولهم.

https://twitter.com/ElgotaitKhawla/status/1322870878561017861?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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