شاهد: جماهير قطرية تردد "طلع البدر علينا" نصرة للنبي في مواجهة هجوم فرنسا

ونشر حساب الاتحاد القطري لكرة القدم على تويتر، السبت، تسجيلا مصورا لهتافات الجماهير خلال مباراة نادي السد والدحيل القطريين في مباراة نصف نهائي كأس أمير قطر.

"طلع البدرُ علينا .. من ثنيّات الوداع

وجبَ الشكرُ علينا .. ما دعا لله داع" جماهير مباراة #السد و #الدحيل في نصف نهائي #كأس_الأمير 🏆 يهتفون بصوتٍ واحد اللَّهمَّ﮼صَلَّ﮼وَسَلَّمْ﮼عَلَىٰ﮼نَبِيَّنَا﮼مُحَمَّدٍ ﷺ pic.twitter.com/NRiZ9vxQ41 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) October 31, 2020

وشهدت ملاعب كرة القدم في قطر والكويت مؤخرا هتافات وشعارات مؤيدة لنصرة النبي محمد في مواجهة نشر فرنسا رسوما مسيئة للنبي على واجهات مبان في مدن رئيسية.

وانطلقت حملة مقاطعة قوية في بلدان عربية وإسلامية للبضائع الفرنسية ردا على الهجمات على الدين الإسلامي والتي شهدت إغلاق مساجد وجمعيات خيرية إسلامية في فرنسا.