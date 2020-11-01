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سياسة

شاهد: جماهير قطرية تردد "طلع البدر علينا" نصرة للنبي في مواجهة هجوم فرنسا

مباراة السد القطري والدحيل
مباراة السد القطري والدحيل
1/11/2020

ونشر حساب الاتحاد القطري لكرة القدم على تويتر، السبت، تسجيلا مصورا لهتافات الجماهير خلال مباراة نادي السد والدحيل القطريين في مباراة نصف نهائي كأس أمير قطر.

وشهدت ملاعب كرة القدم في قطر والكويت مؤخرا هتافات وشعارات مؤيدة لنصرة النبي محمد في مواجهة نشر فرنسا رسوما مسيئة للنبي على واجهات مبان في مدن رئيسية.

وانطلقت حملة مقاطعة قوية في بلدان عربية وإسلامية للبضائع الفرنسية ردا على الهجمات على الدين الإسلامي والتي شهدت إغلاق مساجد وجمعيات خيرية إسلامية في فرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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