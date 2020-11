الجاني ارتدى ملابس العصور الوسطى.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

وأوضحت الشرطة أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في منطقة "التلة البرلمانية" في وقت متأخر من ليلة عيد الهالوين، مطالبة السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق الأبواب.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون القول للصحفيين إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

وأضافت الهيئة أن المشتبه به في منتصف العشرينيات من عمره، وتم اعتقاله بالقرب من الميناء القديم بالمدينة ونقله إلى المستشفى أيضا.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن رجل متنكر بملابس من العصور الوسطى ومسلح بسيف، بعدما خلف "العديد من الضحايا"، وذلك أثناء تنكر الكثيرين بملابس متنوعة احتفالا بليلة عيد الهالوين.

وأعلنت أنه وفقًا لمعلوماتهم الأولية، فلا شيء يشير إلى أن المشتبه به كان يتصرف لدوافع أخرى عدا الدوافع الشخصية.

وأوضحت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الشرطة في منطقة كيبيك القديمة وبالقرب من مقر البرلمان.

#BREAKING: Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. Quebec is a predominantly French speaking city of Canada. pic.twitter.com/KtweYhX4Bb

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 1, 2020