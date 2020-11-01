احتجاجات على مقتل طفل سوداني في مصر والأمن يطلق الغاز (فيديو)

واتهم ناشطون سودانيون الشرطة المصرية باستخدام العنف والقوة المفرطة في تفريق الحشود من أمام منزل الطفل القتيل، كما كشفوا عن اعتقال بعض الرجال والنساء أيضا.

وكان ناشطون قد تداولوا الخميس مقطعا للطفل غارقا في دمائه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتظهر في الفيديو شقيقته وهي تلقنه الشهادة، حيث ردد الطفل الشهادة مرتين.

وأثار المقطع غضبا واسعا وسط الجالية السودانية في مصر خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم على أطفال سودانيين في مصر.

ووفق شهود عيان فإن الطفل السوداني "محمد حسن عبدالله" (13 عاما)، قُتل جراء هجوم بالسكين من قبل رجل خمسيني مصري يدعى "مجدي".

قتل طفل محمد حسن لاجئ سوداني مقيم مع أسرته في مصر طعناً بسكين بعد هروب من الويلات الحرب في بلده وله الرحمة و المغفرة #العدالة #لا للعنف ضد لاجئين في مصر #لا للعنف ضد لاجئين في مصر pic.twitter.com/4ESQspsd6t — Mandi Alzain (@mandi_alzain) October 31, 2020

ي جماعة والله حرام عديل البحصل دا 💔 كل الظلم والله كونو الناس تتجاهل الحاجة دي 💔مصري اسمو "مجدي" قاتل طفل سوداني 13 سنة، "محمد حسن" 10 طعنات بدون رحمة 💔🔪 ف الجيزة/القاهرة💔امو واهلو قسم بالله حالتهم تحنن الكافر، وماف زول شغال بيهم وجارين بيهم هوا ساي #القصاص_للسودان_يا_مصر pic.twitter.com/pAyg5qOi2k — wa2ily | وائل ➐ (@wa2ily_) October 31, 2020

وقام "مجدي"، بحسب الشهود، بطعن الطفل في أماكن حساسة من جسده، بجانب بضع طعنات في منطقة الصدر والبطن واليدين والفخذين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية الخميس، أن مرتكب الجريمة كان على خلاف مالي مع والد الطفل، كما أكد حساب النيابة العامة المصرية على فيسبوك، السبت، أن السلطات اعتقلت المتهم وشرعت في استجوابه.

ويأتي مقتل الطفل عبد الله، بعد نحو شهر من حادثة حرق تعرض لها طفل سوداني آخر، في القاهرة، لم يتعد السابعة من عمره.

وفي مدينة فيصل تعرض طفل سوداني أخر يدعى محمد سليمان إلى حادث طعن على يد ثلاثة شبان.

ويقول ناشطون إن الإساءات والهجمات ضد السودانيين من أصحاب البشرة الداكنة ليست جديدة، لكنها تزايدت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة.

وكذلك أعرب مصريون كثر عن استيائهم لمقتل الطفل السوداني.

#مقتل_طفل_سوداني_في_مصر علي سفارة السودان في مصر ان تتعامل مع الموضوع بكل جدية يجب محاكمة القتلة بأسرع وقت، لابد من وضع حد لانتهاكات المصريين المتكررة ضد الجالية السودانية — 3sfor_alnar (@Mohmukhtar2) October 31, 2020

#مقتل_طفل_سوداني_في_مصر لا حول ولا قوة الا بالله والله المصريين نفسهم بيعانو فى مصر مَش السودانيين فقط حسبنا الله ونعم الوكيل لا ده كان حالنا ولا دى كانت اخلاقنا كنّا بلد الامان وعمر حد ما دخل بلادنا واشتكى مَش عارفه ايه اللى جرى لشبابنا عمرنا ما كنّا كدة — Mai Mohamed (@maioia1986) November 1, 2020