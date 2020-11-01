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سياسة

أمام قنصلية فرنسا.. مسلمو كندا يحتجون على الإساءة للنبي محمد (فيديو)

1/11/2020

ونظمت الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوات على منصات التواصل الاجتماعية، ووصل عدد المحتجين نحو ألف، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإرهاب ضد المسلمين" و"نحن نحب جميع الأنبياء" و"نحترم المعتقدات".

كما وزع عدد من المحتجين الورود على المارة في المنطقة، وأهدوا نسخا من القرآن الكريم، وعددا من المنشورات عن الدين الإسلامي.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.

المصدر : الأناضول
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