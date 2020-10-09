"يا شهيد الشهامة".. مقتل عويس الراوي يلهم الفن الشعبي المصري (فيديو)

وقد تناول المغني الشعبي وعازف العود "سيد العمدة" قصة مقتل الراوي الذي وصفه في أغنيته الجديدة بـ "شهيد الشهامة".

وكتب العمدة تأبيناً للراوي على صفحته في فيسبوك قال فيه "ندعم ونواسي أهلنا وأصحابنا في الأقصر في وفاة فقيدهم شهيد العزة والكرامة المغفور له بإذن الله عويس الراوي، سائلين المولى ان يجعله مع الصديقين والنبين والشهداء والأبرار والأخيار".

وتقول كلمات الأغنية:

يا شهيد الشهامة

مسكين وقعت ضحية

علشان عندك كرامة

كل الناس اللي حبوه وراه ولا هيسيبوه

علشان حق أبوه عياله صبحوا يتامى

كل يوم بقينا في حالة

معاناة نازلة سيالة

قولوا لي وين العدالة

وين الناس العلاّمة

وكانت قوات الأمن أطلقت النار على الشاب عويس عبد الحميد علي الراوي، داخل منزله بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر بعد مشادة بينهم وبين والده، خلال مداهمة منزلهم للبحث عن أحد أفراد أسرته بدعوى مشاركته في المظاهرات المناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفق رواية شهود عيان، دافع عويس عن والده بعد أن صفعه أحد الضباط، فرد عويس عليه الصفعة، فأرداه الضابط قتيلا، ليتحول بعدها عويس من مجرد مواطن عادي إلى رمز للرجولة والعزة.

والثلاثاء أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا يفيد بأن الراوي قتل بعد محاولته مقاومة الشرطة بسلاح ناري ضبط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون القبض عليه وعلى ذويه.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستباشر التحقيق فيما نسب إلى الأسرة من "جرائم إرهابية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".

غير أن الكثير من المصريين شككوا على مواقع التواصل برواية النيابة حول مقتل الراوي، وقالوا إن هذه هي العادة في التغطية على جرائم الشرطة في مصر، مستشهدين بما حدث من قبل في حادث مقتل الشاب خالد سعيد أيقونة ثورة يناير 2011.

إقرأ أيضا:

"عويس الراوي" يتصدر في مصر وجدل واسع حول العدالة الغائبة

النيابة المصرية: عويس الراوي قاوم الشرطة وتم ضبط سلاح آلي بجوار جثمانه

دافع عن أبيه فقتلته الشرطة.. "كلنا عويس الراوي" يتصدر في مصر