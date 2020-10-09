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سياسة

وفاة برلمانية مصرية إثر إصابتها بكورونا

البرلمان المصري
البرلمان المصري
9/10/2020

ونعى رئيس المجلس علي عبد العال، في بيان مقتضب، "النائبة منى منير، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، التي حظيت بعضوية البرلمان في انتخابات 2015".

شغلت منى منير عضوية مجلس النواب عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وكانت قبل وفاتها عضو لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب.

وأضافت الصحيفة أن جثمان منير سيشيع من "كنيسة العذراء مريم المرعشلى" بمنطقة الزمالك غربي العاصمة القاهرة، ظهر الجمعة.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، طالبت منير، في بيان، الحكومة المصرية، بتطبيق الغرامات التي تم وضعها بالتعديلات الأخيرة بقانون الوقاية من الأمراض المعدية (كورونا)، الخاصة بارتداء الكمامات، التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه (318 دولارا).

وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن عدد الوفيات بين نواب البرلمان المصري، بلغ 15 نائبا منذ بداية دورة انعقاده في 2016، بينهم 3 حالات في 2020.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت حصيلة كورونا في مصر، 104 آلاف و35 إصابة، بينها 6 آلاف و10 وفيات، و97 ألفا و492 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.

المصدر : الأناضول
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