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سياسة|مصر

مصر: أهالي الدويقة يستغيثون بعد هدم منازلهم وتركهم بلا مأوى (فيديو)

مازال أهالي الدويقة مشردون بالشوارع بعد هدم بيوتهم دون تعويضهم
مازال أهالي الدويقة مشردون بالشوارع بعد هدم بيوتهم دون تعويضهم
9/10/2020

فرغم مرور أكثر من شهر على هدم منازلهم لا يزال الكثير من أسر الدويقة في الشوارع بلا مأوى ولا تعويض مالي.

وتقول إحدى المتضررات التي تجاوزت السبعين عاما إن السلطات المحلية هدمت غرفتها الوحيدة التي كانت تؤويها، وهي الآن تنام في خيمة بالشارع، وتتساءل هل هذا هو جزاؤها بعد أن انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين؟

وأضافت أن الكثير ممن هدمت بيوتهم اضطروا لترك أعمالهم كي يحموا أولادهم في الشوارع من البلطجية، موضحة أنهم أصبحوا عرضة للثعابين والعقارب وغيرها بعد الهدم.

وتابعت هذه المرأة  قائلة "ثلاثة رؤساء جم (أتوا) قبلك محدش رماني في الشارع"، موضحة أنها لا تريد سوى غرفة تقيها هي وأسرتها من النوم في الشارع، فهي لا تملك المال الكافي لتأجير سكن.

وقالت امرأة  أخرى، وعمرها 57 عاما، إنهم في الشارع منذ أكثر من شهر، وحتى الآن لم يتصل بهم أحد، ولا يهتم أحد من المسؤولين بمشكلتهم.

وكان الرئيس السيسي قد أكد سابقا إن الإزالات التي تتم بهدف تطوير العشوائيات لا تكون على حساب المواطنين، وأنه يتم تعويضهم بشقق سكنية بديلة تليق بهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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