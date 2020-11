ما حقيقة إلقاء طائرة تركيّة جثث مقاتلين سوريين في ليبيا؟ (فيديو)

وتظهر في الفيديو طائرة مروحيّة تحلّق على علوّ مرتفع، ثم يُقذف مِن داخلها ما يبدو أنه عدد كبير من الأشخاص.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو المزعوم "طائرة حربية تركية ألقت بالبحر مرتزقة سوريين كانت أرسلتهم إلى ليبيا ليقاتلوا باسمها هناك فقتلوا على يد الجيش الليبي" في إشارة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي هزمت على يد قوات حكومة الوفاق الوطني وانسحبت من حدود العاصمة طرابلس ومدينتي ترهونة وبني وليد، بالإضافة لقاعدة الوطية الجوية.

وجمع هذا المنشور مئات المشاركات على مواقع التواصل باللغة العربية وشوهد الفيديو عشرات آلاف المرّات.

وقال فريق تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس، إن الفيديو في الحقيقة يصوّر مظليّين يقفزون من مروحيّة في روسيا ولا علاقة له بالنزاع في ليبيا.

Cada #MI26 es capaz de transportar hasta 80 paracaidistas o soldados completamente equipados. Para que os hagáis una idea, el #C130 #Hercules puede llevar a 62 paracaidistas. pic.twitter.com/2WXwuozgVR

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) September 18, 2019