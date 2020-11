شركة أمريكية تكشف عن نموذج لطائرة ركاب أسرع من الصوت (فيديو)

وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن الطائرة تستطيع نقل ما بين 65 إلى 88 مسافرا من لندن إلى نيويورك خلال ثلاث ساعات ونصف فقط، وبسرعة 5180 ميلا في الساعة.

وتعمل الشركة التي تُحلق منذ أكثر من 50 عاما، على إجراء أول رحلة تجربيية، خلال النصف الثاني من عام 2021، على أن تدخل الخدمة بشكل رسمي بحلول نهاية 2030.

وتتنافس حفنة من الشركات الأمريكية لإعادة طيران الركاب الأسرع من الصوت الذي تلاشى مع خروج الطائرة البريطانية الفرنسية كونكورد من الخدمة عام 2003.

وتتعرض الطائرات الأسرع من الصوت اليوم، رغم كونها أقل ضجيجا وأفضل استهلاكا للوقود من الكونكورد، لضغوط من نشطاء حماية البيئة والمطارات للالتزام بمعايير الطائرات التقليدية من حيث مستويات الضجيج وانبعاثات الكربون.

Congrats to @boomaero on the rollout of its prototype for supersonic travel! The Presidential and Executive Airlift Directorate is proud to be a part of this venture and looks forward to continued exploration of ways to leverage supersonic aircraft for AF executive transport. pic.twitter.com/Tt45eWvoAc

— Air Force Life Cycle Management Center (@AFLCMCofficial) October 7, 2020