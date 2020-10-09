البث الحي
سياسة|تركيا

تركيا تستعد لإرسال أول قمر صناعي مصغر إلى الفضاء(فيديو)

9/10/2020

وصمم القمر فريق "غريزو – 263″، المكون من طلاب هندسة في جامعة "بولنت أجاويد"، بولاية زونغولداق.

وسلم الفريق القمر المصغر إلى الشركة المكلفة بإطلاقه، إذ سيجري إرساله إلى الفضاء بواسطة صاروخ "سبيس إكس فالكون 9″، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيطلق القمر من منصة إطلاق قاعدة "كيب كانافيرال" في الولايات المتحدة.

وقالت قائدة الفريق تشاغلا آيتاتش دورسون، إنهم أسسوا الفريق قبل 4 أعوام، وأطلقوا مشروع تطوير القمر الصناعي قبل نحو عامين.

وأضافت أن "القمر المصغر مكعب الشكل، أطوال أبعاده الثلاثة 5 سم، وسلمناه للشركة المكلفة بإطلاقه، بهدف إرساله إلى الفضاء في ديسمبر القادم".

ولفتت أنهم أطلقوا هذا الاسم على الفريق، بسبب حادثة انفجار غريزو "غاز المناجم"، بتاريخ 3 مارس/ آذار 1992 في زونغولداق، التي أسفرت عن وفاة 263 عاملا، لافتة أنهم سيرسلون أسماء العمال إلى الفضاء بواسطة القمر.

وأوضحت دورسون أنه من المخطط أن يدور القمر الصناعي المصغر في مدار أرضي منخفض يبلغ طوله 525 كم، لمدة 4 أعوام و8 أشهر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

حماس: ننظر بخطورة للدور الإماراتي "المشبوه" في دعم الاستيطان

توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي